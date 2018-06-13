Количество ДДУ физлиц в Москве выросло на 35%

С начала 2018 года в старой и Новой Москве заключено более чем на 35% сделок по ДДУ больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает компания bnMAP.pro.

Эксперты bnMAP.pro проанализировали количество сделок с квартирами, осуществленных физлицами по ДДУ в Москве с января по май 2018 года включительно.

Выяснилось, что в старых границах Москвы суммарно в апреле-мае 2018 года подписано 4 658 договоров, что превышает значения аналогичного периода 2017 года (в апреле-мае 2017 года подписано 4 216 договоров) почти на 10,5%. Всего с начала 2018 года заключено 13 864 сделок, что превышает аналогичный показатель 2017 года на 35,5%.

По данным bnMAP.pro, в новых территориях Москвы суммарно в апреле-мае 2018 года подписано 2 897 договоров, что превышает значения аналогичного периода 2017 года (в апреле-мае 2017 года подписано 4 686 договоров) почти на 8%. Всего с начала 2018 года заключено 8 732 сделок, что превышает аналогичный показатель 2017 года на 35,8%.

В целом, в границах Москвы, суммарно в апреле-мае 2018 года подписано 7 555 договоров, что превышает значения аналогичного периода 2017 года (в апреле-мае 2017 года подписано 6 902 договоров) почти на 9,5%. Всего с начала 2018 года по Москве в целом заключено 22 596 сделок, что превышает аналогичный показатель 2017 года на 35,7%, отмечает bnMAP.pro.

Эксперты также отмечают, что суммарно по Москве с января по май 2018 года заключено 24 913 сделок с физическими и юридическими лицами по ДДУ. Данный показатель превышает аналогичный в 2017 году на 33,7%. Доля сделок с юридическими лицами в общем объеме сделок минимальна и составляет 9,3%.