Предложение в новостройках СВАО выросло на треть

Объем предложения в новостройках Северо-восточного округа столицы за год увеличился на 31,5%, сообщает компания Est-a-Tet.

Наибольшее количество лотов в продаже представлено в САО, СВАО и ЗАО — 15,8%, 15,0% и 14,5% соответственно.

Предложение в СВАО за прошедший год увеличилось на 31,5% в основном за счет старта продаж в ЖК "Серебряный фонтан", ЖК "Полярная 25", ЖК "Ты и Я", Yes Ботанический сад и Hill8. Также возросли доли СЗАО и САО на 9,5% и 8,1% соответственно.

В САО предложение пополнилось ЖК "Фестиваль Парк", ЖК "Прайм Парк" и Аалто, в СЗАО — ЖК Freedom, Crystal и ЖК "Серебряный парк".

Существенно сократился показатель в ВАО (на 41,0%) за счет вымывания предложения в ЖК PerovSky, Яуза парк и Левел Амурская.

Уменьшение доли в Центральном округе произошло за счет сокращения предложения в ЖК City park, Headliner, Red Side, I'M, апарт-комплексе "Волга" и Резиденции архитекторов, в ЮАО — Аннино парк, Варшавское 141, Резиденции композиторов, Ясный.

Если учесть только бизнес-проекты, то в таком случае юго-восток заменится на САО, который занимает первое место по реализации статусной недвижимости (20%). Далее идут ЗАО и СВАО (35% продаж в сегменте бизнес).

По мнению аналитиков, эти округа активно развивались на протяжении последних лет 1,5 лет, и сейчас все еще наблюдается прирост количества реализованных лотов.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", более четверти от общего объема предложения первичного рынке жилья Москвы составляют новостройки в промзонах. Наибольший объем предложения представлен в СВАО, который насчитывает 2,4 тысяч квартир в продаже в 6 проектах. На втором месте по объему - ЮВАО, в котором продается порядка 1,9 тысяч квартир в 5 проектах.