Объем предложения в новостройках Северо-восточного округа столицы за год увеличился на 31,5%, сообщает компания Est-a-Tet.
Наибольшее количество лотов в продаже представлено в САО, СВАО и ЗАО — 15,8%, 15,0% и 14,5% соответственно.
Предложение в СВАО за прошедший год увеличилось на 31,5% в основном за счет старта продаж в ЖК "Серебряный фонтан", ЖК "Полярная 25", ЖК "Ты и Я", Yes Ботанический сад и Hill8. Также возросли доли СЗАО и САО на 9,5% и 8,1% соответственно.
В САО предложение пополнилось ЖК "Фестиваль Парк", ЖК "Прайм Парк" и Аалто, в СЗАО — ЖК Freedom, Crystal и ЖК "Серебряный парк".
Существенно сократился показатель в ВАО (на 41,0%) за счет вымывания предложения в ЖК PerovSky, Яуза парк и Левел Амурская.
Уменьшение доли в Центральном округе произошло за счет сокращения предложения в ЖК City park, Headliner, Red Side, I'M, апарт-комплексе "Волга" и Резиденции архитекторов, в ЮАО — Аннино парк, Варшавское 141, Резиденции композиторов, Ясный.
Если учесть только бизнес-проекты, то в таком случае юго-восток заменится на САО, который занимает первое место по реализации статусной недвижимости (20%). Далее идут ЗАО и СВАО (35% продаж в сегменте бизнес).
По мнению аналитиков, эти округа активно развивались на протяжении последних лет 1,5 лет, и сейчас все еще наблюдается прирост количества реализованных лотов.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", более четверти от общего объема предложения первичного рынке жилья Москвы составляют новостройки в промзонах. Наибольший объем предложения представлен в СВАО, который насчитывает 2,4 тысяч квартир в продаже в 6 проектах. На втором месте по объему - ЮВАО, в котором продается порядка 1,9 тысяч квартир в 5 проектах.
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