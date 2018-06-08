Рынок загородной недвижимости принял новые правила игры

Подмосковные девелоперы отмечают падение спроса на дома в коттеджных поселках в последние годы. Эксперты отмечают необходимость изменений в подходе к реализации малоэтажных проектов.

Организаторы главной премии на рынке загородной недвижимости «Поселок года» в преддверии открытия летного сезона провели круглый стол «Новые правила игры». В ходе дискуссии ведущие девелоперы, риелторы, архитекторы, чиновники и журналисты обсудили насущные вопросы и тенденции на загородном рынке.

По мнению аналитиков, продолжительное время рынок загородной недвижимости находился в довольно депрессивном состоянии: падение спроса, уменьшение покупательской способности, отсутствие новых предложений - все это не способствовало развитию отрасли. Однако, как отмечают эксперты, с 2016 года ситуация на рынке начала немного выравниваться.

По словам председателя секции Экспертного совета комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ Валерия Казейкина, необходимо выработать четкие понятия для каждого типа загородного жилья.

В частности, законодатели должны более точно определить статус таунхаусов. Даже не все девелоперы могут определенно сказать, дом это или квартира. А в законодательстве в этом отношении действуют разные нормативы - от правил противопожарной безопасности до правил застройки, подчеркнул Валерий Казейкин.

Еще одна тенденция - удешевление загородного строительства, в том числе за счет использования технологий энергосбережения, отметил Валерий Казейкин.

Участники круглого стола отметили также изменения в потребностях покупателей загородного жилья. В последнее время спрос на дорогие коттеджи заметно упал. Семьи с детьми все чаще предпочитают приобретать землю в дачных поселках либо дома для летнего отдыха. Перспективное направление - развитие курортных коттеджных поселков, подчеркнули участники круглого стола.