"Почта России" покупает склад около "Внуково" за 3 млрд руб

"Почта России" проводит тендер на приобретение административно-складского комплекса для размещения сортировочного центра вблизи функционирующего логистического центра "Внуково", сообщает агентство РИА Новости.

Логистический центр Внуково "Почты России" находится рядом с деревней Шарапово Марушкинского поселения. Административно-складское здание (не менее четырех корпусов), которое требуется "Почте России", должно включать в себя зону сортировки, комплектации и временного хранения площадью не менее 28 тысяч квадратных метров, склады площадью не менее 8 тысяч квадратных метров, а также санитарно-бытовые и технологические помещения, отмечает агентство.

Указывается, что земля, на которой располагаются указанные объекты, должна находиться не далее 15 километров от аэропорта "Внуково" и не далее 5 километров от автомагистралей федерального значения. По данным РИА Новости, максимальная цена контракта 3,16 миллиарда рублей. Согласно материалам, "Почта России" рассчитывает осенью ввести в эксплуатацию приобретенные здания. Итоги тендера планируется подвести в начале июня.