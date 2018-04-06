Суд признал застройщика ЖК "Царицыно" банкротом

Арбитражный суд Московской области признал банкротом компанию "Московский комбинат хлебопродуктов" (МХК) — застройщика одного из крупнейших долгостроев столицы ЖК "Царицыно", сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

В отношении МХК открыто конкурсное производство, что позволит передать объект незавершенного строительства новому, городскому, застройщику. К. Тимофеев напомнил, что если кредиторы застройщика не заявили свои требования в рамках процедуры наблюдения, они вправе это сделать в течение двух месяцев с даты официальной публикации о признании организации банкротом.

Гражданам, вложившим средства в покупку жилых помещений и апартаментов, необходимо включиться в реестр требований на жилые помещения. Гражданам, которые заключили договоры долевого участия (ДДУ) на покупку нежилых помещений, — в реестр денежных требований, пояснил председатель комитета.

Он отметил, что суд также вправе принять решение о включении в реестр требований кредиторов на жилые помещения граждан, которые расторгли ДДУ с ОАО "МКХ", в связи с неисполнением обязательств застройщика по возврату денежных средств.

К.Тимофеев подчеркнул, что, согласно федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" в рамках конкурсного производства объект незавершенного строительства может быть передан новому застройщику.

Ранее было принято решение о том, что ЖК "Царицыно" будет достроен за счет бюджета города. И на это уже есть принципиальное согласие Минстроя, пояснил К. Тимофеев.