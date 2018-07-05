В текущем году Москомстройинвест усиливает контроль над деятельностью застройщиков и планирует провести более 3 000 различных контрольно-надзорных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По словам Председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, сегодня средства граждан для строительства в Москве привлекают 286 застройщиков. "Для контроля над их деятельностью Москомстройинвест проводит регулярные проверки", — рассказал Председатель Комитета.
Среди основных контрольно-надзорных мероприятий необходимо отметить проверки финансово-хозяйственной деятельности застройщика, проверки ежеквартальной отчетности, проверки раскрытия информации на сайте застройщика в соответствии с законом о долевом строительстве.
Константин Тимофеев отметил, после выявления нарушений, Комитет выносит предписание застройщику-нарушителю. "В случае неисполнения предписаний застройщиком, мы имеем право обратиться в Росреестр с просьбой о приостановке права привлечения денежных средств этим застройщиком", — подчеркнул Председатель Комитета.
Как отмечает пресс-служба Москомстройинвеста, сумма штрафов столичным застройщикам по итогам проверок их финансово-хозяйственной деятельности с начала года составила свыше 21 000 000 рублей.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.
В Скотланд-Ярде заявили: пострадавшие в Эймсбери британцы, госпитализированные в больницу Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".