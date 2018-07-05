Москва проведет 3 тыс. проверок застройщиков﻿

В текущем году Москомстройинвест усиливает контроль над деятельностью застройщиков и планирует провести более 3 000 различных контрольно-надзорных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам Председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, сегодня средства граждан для строительства в Москве привлекают 286 застройщиков. "Для контроля над их деятельностью Москомстройинвест проводит регулярные проверки", — рассказал Председатель Комитета.

Среди основных контрольно-надзорных мероприятий необходимо отметить проверки финансово-хозяйственной деятельности застройщика, проверки ежеквартальной отчетности, проверки раскрытия информации на сайте застройщика в соответствии с законом о долевом строительстве.

Константин Тимофеев отметил, после выявления нарушений, Комитет выносит предписание застройщику-нарушителю. "В случае неисполнения предписаний застройщиком, мы имеем право обратиться в Росреестр с просьбой о приостановке права привлечения денежных средств этим застройщиком", — подчеркнул Председатель Комитета.

Как отмечает пресс-служба Москомстройинвеста, сумма штрафов столичным застройщикам по итогам проверок их финансово-хозяйственной деятельности с начала года составила свыше 21 000 000 рублей.