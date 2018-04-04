50% покупателей новостроек выбирают "замкадье"

50% продаж в новостройках по итогам реализации первых двух месяцев 2018 г. приходится на 20 проектов, половина из которых находится за МКАД, сообщает компания "Бон Тон".

В первом квартале текущего года на рынке сохранялась высокая активность: только в феврале было заключено более 5,5 тыс. ДДУ, что на 71% выше показателя за аналогичный период 2017 года, а ипотечное кредитование показало уверенный рост на 82%, отмечает агентство.

По словам руководителя департамента аналитики компании "Бон Тон" Елены Чегодаевой, 70% потребителей выбирает жилье для собственного проживания, доля инвесторов сократилась за последние 4-5 лет с 20% до 5-6%. При выборе квартиры на первом месте у покупателя находится цена (45%), на втором — транспортная доступность от метро (25%).

По мнению аналитиков "Бон Тон", покупатели стали "перетекать" в более доступные проекты, часто находящиеся за МКАД, ведь именно в них ценник ниже. При этом происходит повышение требований потребителей к качественным характеристикам проекта. Почти 30% из них среди обязательных составляющих жилого комплекса называют школу, на втором месте — детские сады (23%).

Также за приемлемый бюджет потребитель хочет приобрести жилье с функциональной планировкой, максимально уменьшив нежилую площадь за счет увеличения жизненного пространства для всех членов семьи. В результате наблюдается изменение структуры квартирографии: снижение средней площади квартир во всех классах жилья, а также рост доли квартир евроформата в проектах всех классов. По словам Елены Чегодаевой, наличие подсобных помещений в квартире, например, гардеробных, и в проектах — кладовых, как стремление к оптимизации пространства — must have для любого ЖК, который хочет пользоваться спросом у покупателей.