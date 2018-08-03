Вложения в мировую недвижимость превысили $340 млрд﻿

Объем инвестиционных сделок на глобальном рынке недвижимости за 1-е полугодие увеличился на 13% и достиг максимального уровня с 2007 года — $341 млрд, сообщает компания JLL.

Как узнала "Правда.Ру", только за 2-й квартал объем мировых инвестиций вырос до 173 млрд долл., что на 2% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Как отмечают эксперты, регионы Северной и Южной Америки нарастили полугодовой показатель на 9% (до $132 млрд). В Европе инвестиционная активность в 1-м полугодии возросла также на 9% (до $128 млрд).

В Великобритании, несмотря на экономическую неопределенность в связи с Brexit, объем транзакций в первом полугодии вырос на 19%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе по объему сделок с начала года установлен абсолютный рекорд - $81 млрд (рост на 29%).

По данным JLL, наибольший рост спроса наблюдался на объекты складской и индустриальной недвижимости. Объем инвестиций в них увеличился на 22% по итогам 1-го полугодия и достиг $57 млрд.

Аналитики отмечают, что наиболее перспективными по прогнозам роста активности в области инвестиций становятся такие развивающиеся рынки как Китай, Польша, Индия и Бразилия, которые привлекают инвесторов значительным количеством населения.

Ранее "Правда.Ру" писала, что объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость в I полугодии 2018 года составил $890 млн. Объем сделок с участием иностранного капитала на российском рынке достиг $390 млн. По итогам полугодия доля иностранных инвесторов составила 44%. По сравнению с 2017 годом, эта доля увеличилась в 2,4 раза.

Доминирующим по объему вложенных средств в российскую недвижимость стал офисный сегмент, привлекший $392 млн, или 44% совокупного объема транзакций. В торговую недвижимость было инвестировано $324 млн, что составило 37% общего объема. Доля складской недвижимости за прошедший год увеличилась в два раза.

По мнению аналитиков, иностранные инвесторы по-прежнему заинтересованы в приобретении крупных "понятных" активов, которые будут приносить стабильный доход. Более активное заключение сделок иностранными инвесторами говорит о сохраняющемся интересе к коммерческой недвижимости России со стороны иностранного капитала.