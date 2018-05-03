Общая доля евроформата на рынке жилья Москвы достигла 15 %

На рынке жилья в Москве общая доля планировок евроформата достигает 15%. По данным компании "Бон Тон", при покупке евродвушки (квартира с отдельной спальней и гостиной) со средней площадью 47 кв.м, покупатель экономит до 1,5 млн руб. в сравнении с ценой классической двухкомнатной квартиры площадью 52-56 кв.м.

По мнению аналитиков, на рынке жилой недвижимости за последнее время произошли значительные изменения в структуре предложения, происходит расширение линейки планировочных решений и квартирографии, особенно в рамках новых проектов, которые недавно вышли на рынок. Покупатель сегодня ищет недорогой вариант с наиболее функциональными планировочными решениями, переосмысливается старая концепция жилья. Эти факторы и создают благоприятные условия для квартир евроформата на рынке, который с каждым годом становится все более востребован.

Эксперты отмечают, что девелоперы реагируют на этот запрос ожидаемо: в некоторых новых ЖК бизнес-класса квартирография полностью основана на этом типе планировки (ЖК Silver — доля евроформата 100%). При этом в бизнес-классе процент евроформата существенно выше, чем в других сегментах. Например, в массовом сегменте в большинстве проектов процент евроформата находится в дипазоне от 6 (микрорайон "Домашний") до 42 (Семейный квартал "МИР Митино"), в "бизнесе" — от 22% (МФК "Западный порт. Кварталы на набережной") до 56% ("Лефортово парк").

По словам генерального директора агентства недвижимости "Бон Тон" Наталии Кузнецовой, популярность евроформата объясняется удобством и удешевлением стоимости квартиры. Для застройщика это возможность привлечь дополнительный поток клиентов, реализуя меньшую площадь по сниженной цене. Для покупателей приобретение квартиры евроформата позволяет сэкономить на бюджете, не теряя в качестве жилья. Это оптимальный вариант для молодых пар с детьми или без, приобретающих своё первое жилье. Помимо выгоды, плюс евроформата еще и в современных планировках с большой гостиной, которую можно зонировать под различные нужды, подчеркнула Н. Кузнецова.