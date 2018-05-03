Средняя сумма ипотеки на "вторичке" Москвы выросла до 4,2 млн рублей

Средняя сумма ипотечного кредита для покупки квартиры на московском рынке вторичного жилья в настоящий момент достигла исторического максимума, составив по итогам апреля 4,2 млн рублей и фактически сравнявшись с ценой самой дешевой типовой "однушки" в столице (без учета ТиНАО), сообщает компания ИНКОМ-Недвижимость.

За последние четыре года средняя сумма ипотечного кредита, получаемого покупателями для приобретения квартиры на московском вторичном рынке жилья, увеличилась на 13,5 % - с 3,7 млн рублей весной 2014 года до 4,2 млн рублей в настоящий момент. Нынешний показатель является максимальным не только за указанный период, но и вообще за всю "кредитную историю" столичной "вторички" в массовых сегментах, отмечает ИНКОМ-Недвижимость.

По словам директора Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергея Шломы, увеличение средней суммы кредита связано с двумя факторами. В первую очередь, с повышением доступности ипотеки — в частности, снижением процентных ставок. Таких привлекательных условий по ипотеке, которые предлагаются сегодня, еще не было в этом сегменте рынка жилья. В настоящее время усредненная базовая ипотечная ставка по программам покупки квартир на "вторичке" в банках-партнерах компании составляет 9,8 % (для сравнения в апреле 2014-го — 12,3 %, в апреле 2015-го — 19,5 %). При этом жилье за прошедшие четыре года существенно подешевело — в среднем цена реализации уменьшилась на 23 %. Соответственно, у людей появились дополнительные возможности, которыми они с удовольствием пользуются: увеличивают сумму займа и приобретают качественно лучший объект или квартиру большей площади/комнатности, не выходя за рамки планируемых ежемесячных выплат, оптимальных для своего бюджета, отметил Сергей Шлома.

Так, при сумме ипотечного кредита 3,7 млн рублей, ставке 12,3 % (2014 г.) и сроке кредитования 20 лет ежемесячный платеж составлял 41,5 тыс. рублей. В настоящее же время, получив кредит в размере 4,2 млн рублей на тот же срок, заемщик будет выплачивать меньшую сумму — 39,9 тыс. рублей в месяц, сообщает ИНКОМ-Недвижимость.