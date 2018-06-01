Участок хорды от Ярославки до Дмитровки начнут строить в 2019 году

Строительство участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе планируется начать в следующем году, заявил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

"Это очень сложный участок, на котором расположено большое количество промзон, а строительство дороги будет связано с освобождением участков и переносом инженерных коммуникаций. К настоящему времени утвержден маршрут этого участка", — сказал П. Аксенов.

По его словам, сейчас ведется проектирование трассы от Ярославского до Дмитровского шоссе. "До конца года мы планируем завершить проектирование и пройти экспертизу проекта, таким образом, к строительству приступим в начале следующего года", — сказал первый замруководителя департамента.

Он отметил, что в бюджете города заложены средства на проектирование этого участка хорды, а также освобождение территорий. "Постепенно мы начинаем освобождение площадок под будущую дорогу", — сказал П. Аксенов.

При этом, по словам чиновника, окончательное решение о строительстве этого участка хорды за бюджетные средства или в рамках концессии еще не принято. "Решения пока нет, я думаю, оно будет принято позднее", — сказал П. Аксенов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что городские власти ведут переговоры с компанией "Лидер", которая может принять участие в строительстве этого участка в рамках государственного частного партнерства.

"Эта компания уже выиграла конкурс на строительство дублера Кутузовского проспекта, сейчас может принять участие в строительстве участка хорды, однако с участием инвестора или без него эта дорога будет построена", — добавил М. Хуснуллин.

Напомним, что СВХ пройдет от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города — Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.