У россиян нашли лишние деньги — по 37 000 рублей

36700 рублей — столько "свободных денег" пришлось в среднем на каждую российскую семью в минувшем году. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 20%. Такие данные опубликовал исследовательский холдинг "Ромир".

Индекс "свободных денег" — это разница между доходами каждой семьи и ее обязательными расходами, такими как оплата услуг ЖКХ, транспорта, продуктов питания, товаров повседневного спроса и так далее. Именно на эти оставшиеся средства граждане могут накапливать сбережения, либо позволить себе отдых, развлечения, образование, ремонт и другие подобные радости.

Данный показатель исследователи определяют с 2015 года. Тогда на каждую семью "свободных денег" пришлось в среднем по 22 700 рублей. За все время наблюдений индекс только рос.

Для вычисления индекса были исследованы доходы и расходы 15 тысяч домохозяйств в 220 городах России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по оценке холдинга "Ромир", 25% россиян в ближайшее время не смогут позволить себе покупку новой одежды и техники.

Источник фото: pixabay.com

Читайте также

Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена

Большинство россиян требует отставки правительства из-за роста цен

Прогноз-2019: безработица и инфляция вырастут, ВВП упадет