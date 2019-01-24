У россиян нашли лишние деньги — по 37 000 рублей.

36700 рублей — столько "свободных денег" пришлось в среднем на каждую российскую семью в минувшем году. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 20%. Такие данные опубликовал исследовательский холдинг "Ромир".
Индекс "свободных денег" — это разница между доходами каждой семьи и ее обязательными расходами, такими как оплата услуг ЖКХ, транспорта, продуктов питания, товаров повседневного спроса и так далее. Именно на эти оставшиеся средства граждане могут накапливать сбережения, либо позволить себе отдых, развлечения, образование, ремонт и другие подобные радости.
Данный показатель исследователи определяют с 2015 года. Тогда на каждую семью "свободных денег" пришлось в среднем по 22 700 рублей. За все время наблюдений индекс только рос.
Для вычисления индекса были исследованы доходы и расходы 15 тысяч домохозяйств в 220 городах России.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по оценке холдинга "Ромир", 25% россиян в ближайшее время не смогут позволить себе покупку новой одежды и техники.
Источник фото: pixabay.com
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