Сбербанк отменит комиссию за внутренние переводы

Глава Cбербанка Герман Греф сделал заявление о том, банк готов отменить все комиссии за внутренние переводы. На данный момент изменения коснулись только "крупных партнёров".
Пока что нововведение доступно лишь части клиентов банка, однако в скором времени Сбербанк начнет постепенно отказываться от подобных комиссий для всех клиентов. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, данное решение было принято еще в начале прошлого года, однако конкретных сроков глава банка не называет до сих пор, объясняя это длительностью и трудоемкостью процесса.
"Мы приняли пакеты для крупных партнёров — это работодатели, зарплатники. Для них мы все комиссии полностью отменили", — отметил Греф.
Другие крупные клиенты, для которых были отменены данные комиссии также важны для банка.
Ранее Правда.Ру сообщала о том, что в Сбербанке России отменили перевод средств на кредитную карту по номеру телефона. Это относится ко всем каналам, в частности, к мобильному банку, мобильному приложению и системе "Сбербанк Онлайн". Зачислить средства на кредитную карту можно только зная ее номер. Как объяснили в Сбербанке, сейчас переводы могут зачисляться на любую активную карту, и в некоторых случаях это "кредитки".
Читайте также:
ЦБ намерен бороться с переводами по номеру телефона
Зачем Сбербанк обложил нас... "процентами" ЖКХ?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Шаова Нану Цуковна проживала в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. У нее было семь праправнуков.
Поток сообщений о многолетнем сотрудничестве Дональда Трампа с руководством России только усиливается в последнее время. С чем связан новый виток "Рашагейта"?