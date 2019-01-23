Сбербанк отменит комиссию за внутренние переводы

Глава Cбербанка Герман Греф сделал заявление о том, банк готов отменить все комиссии за внутренние переводы. На данный момент изменения коснулись только "крупных партнёров".

Пока что нововведение доступно лишь части клиентов банка, однако в скором времени Сбербанк начнет постепенно отказываться от подобных комиссий для всех клиентов. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, данное решение было принято еще в начале прошлого года, однако конкретных сроков глава банка не называет до сих пор, объясняя это длительностью и трудоемкостью процесса.

"Мы приняли пакеты для крупных партнёров — это работодатели, зарплатники. Для них мы все комиссии полностью отменили", — отметил Греф.

Другие крупные клиенты, для которых были отменены данные комиссии также важны для банка.

Ранее Правда.Ру сообщала о том, что в Сбербанке России отменили перевод средств на кредитную карту по номеру телефона. Это относится ко всем каналам, в частности, к мобильному банку, мобильному приложению и системе "Сбербанк Онлайн". Зачислить средства на кредитную карту можно только зная ее номер. Как объяснили в Сбербанке, сейчас переводы могут зачисляться на любую активную карту, и в некоторых случаях это "кредитки".

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