РЦБ Испании завершил пилотный блокчейн-проект

Регулятор рынков ценных бумаг и группа финансовых организаций Испании, включая банковского гиганта Banco Santander, завершили пилотный блокчейн-проект в рамках которого было проведено тестирование технологии для регистрации выпуска акционерных варрантов (ордеров на покупку акций).

В проекте Fast Track Listing (FTL), который продлился год, участвовали представители Испанской национальной комиссии по рынку ценных бумаг (CNMV), а также такие банки как Banco Santander, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Commerzbank и Société Générale.

Идея проекта состоит в том, что общие базы данных могут использоваться для более эффективного учета информации о выдаче варрантов - контрактов, дающих право на покупку новых акций по определенной цене до истечения срока их действия, и фильтрации этих данных для всех сторон.

В Banco Santander отметили, что в рамках пилотного проекта было выяснено, что время регистрации выдачи варранта при помощи тестовой платформы можно сократить более чем на 70%.

Первоначальные результаты теста были многообещающими и создают предпосылки для дальнейшего развития концепции технологии, указала группа.

"После получения таких хороших результатов CNMV решил продолжить изучение возможных применений этой технологии в своих процессах и продолжить работу с проектом. BME и все национальные эмитенты (BBVA, Caixabank и Banco Santander), а также международные эмитенты варрантов (BNP Paribas, Commerzbank и Société Générale) также активно участвуют в этом проекте", - говорится в заявлении.

Несмотря на то, что финансовый регулятор благоволит технологии блокчейна, к криптовалютам в Испании относятся настороженно.