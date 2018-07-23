Экс-помощник Трампа выпустит крипту. Все новости за минувшую неделю

Бывший помощник Дональда Трампа думает выпустить свою криптовалюту и майнинг популярнее вымогательства — Skybox Security (лидер в области кибербезопасности) выпустила доклада "Уязвимости и угрозы — тренды и тенденции", в котором говорится о том, что скрытый майнинг стал более популярен у киберпреступников, чем вымогательство. В период с января по июнь 2018 года случаи скрытого майнинга пришлось 32% от общего числа угроз, в то время как на вымогательство — всего 8%.

Еще чуть более чем полгода назад ситуация была полностью противоположной — в общем объеме скрытых угроз 32% приходилось на вымогательство и 7% занимал скрытый майнинг.

Специалисты компании отметили, что последние пару лет кибер-вымогательство было самым популярным способом заработка у злоумышленников.

— Шведский сервис Bitrefill (предоставляет услуги по пополнению счета мобильных телефонов с помощью криптовалюты) объявил о старте продаж сертификатов для компании Amazon и некоторых других брендов.

Компания планирует обеспечить возможность оплаты товаров компаний-партнеров через протокол Lightning Network, которую Bitrefill интегрировал протокол в систему расчетов еще год назад. В январе этого года разработчик компании Алекс Босуорт совершил первую транзакцию Lightning в основной сети Биткоина, пополнив таким образом баланс своего телефона.

При помощи Lightning стартап надеется решить проблему задержки платежей и высоких комиссий за транзакции. В число первых компаний, которые будут использовать подарочные сертификаты Bitrefill, вошли Amazon US, Uber, Hotels. com, Google Play и ряд других проектов. Оплата сертификатов может производиться в биткоинах, лайткоинах, эфире, Dogecoin и Dash.

— Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон (Steve Bannon) сообщил, что владеет биткоинами и напомнил о том, что работает над созданием собственной криптовалюты. "Мне нравится биткоин, у меня он есть", — сказал Бэннон, однако при этом он не уточнил количество криптовалюты, которой владеет.

"На данный момент мы работаем над некоторыми токенами, которые в перспективе смогут использоваться популистским движением на мировом уровне. Но для этого они должны быть качественными", — сказал он.

Также Бэннон коснулся темы первичного размещения монет (ICO) заявив, что считает 90% ICO катастрофой. По его мнению, проблема заключается в переизбытке предложений на рынке:"Я полагаю, что слишком много инвесторов поддались настроению толпы и таким образом были вовлечены в проекты, анализу которых они не уделили должного внимания", — пояснил он. Бэннон уже успел заслужить славу сторонника криптовалют, в частности биткоина, который, по его мнению, является противостоянием "европейскому истеблишменту".

— Крупнейшая телекомкомпания Японии Nippon Telegraph and Telephone (NTT) намерена запатентовать систему для хранения контрактов и пользовательских соглашений, основанную на технологии блокчейна.

Информация об этом была опубликована на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США, блокчейн будет использован для шифрования контракта и его децентрализованного хранения. Это упростит процесс проверки и устранит необходимость централизованного управления. По словам разработчиков, новая система исключит возможность подделки контрактов.

— Британский банк Barclays направил две патентные заявки, относящиеся к осуществлению криптовалютных переводов и хранению данных в распределенном реестре. Заявки и были опубликованы на этой неделе на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США. В первой заявке под названием Secure Digital Data Operations (Безопасные цифровые транзакции) описывается система перевода цифровой валюты от плательщика к получателю, способная идентифицировать обоих участников и подтверждать транзакции при помощи криптографических средств.

Вторая заявка называется Data Validation and Storage (Проверка и хранение данных) и относится к системе учета данных в блокчейне. — Использование блокчейна позволит повысить эффективность и прозрачность защиты лесов в России, а также модернизируют процедуру их восстановления. Об этом сообщил координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

"Блокчейн поможет защитить леса от незаконных вырубок с последующей застройкой и существенно снизить ежегодный ущерб, причиняемый лесной сфере. Технологию можно распространить и на процедуру восстановления лесов. Так, любой лесной арендатор, срубивший леса, будет обязан их восстановить в прежнем объеме — все это будет отслеживаться через специальную платформу на базе блокчейна", — рассказал он.

— Немецкий сервис веб-почты со встроенным шифрованием Tutanota начал принимать к оплате биткоин, эфир, Bitcoin Cash и Monero, чтобы протестировать обработку платежей с использованием криптовалют.

"Мы намерены поддерживать децентрализованные платежные системы, которые не зависят от централизованных процессоров, таких как компании и эмитенты кредитных карт", — говорится в блоге компании. По словам ее представителя, децентрализованные платежи могут поддерживать анонимный почтовый сервис для правозащитников, осведомителей и журналистов, нуждающихся в особой защите.

— Бюро по финансовой защите потребителей США (CFPB) запускает регуляторную "песочницу" для поддержки блокчейна и других финтех-инноваций. Об этом в среду заявил действующий глава агентства Мик Малвани (Mick Mulvaney).

CFPB хочет помочь компаниям, разрабатывающим эти новые технологии, а также продвижению их "продуктов и услуг", сообщает Wall Street Journal. Малвани сообщил изданию, что новый офис, возглавляющий эту инициативу, будет специально изучать криптовалюты, платформы на основе блокчейна, другие частные валюты и индивидуальное "микрокредитование".

Агентство может даже изучить альтернативы традиционным кредитным рейтингам. Малвани отметил: "Мы можем привести веский аргумент… что технология действительно предлагает инновационные способы защиты потребителей. Мы уходим на световые годы от "горячих" линий для жалоб, где вы действительно можете видеть, что происходит в реальном времени".

— SBS Bank в Новой Зеландии рассматривает возможность использования технологии блокчейна в качестве способа обеспечения эффективности банковской деятельности и эксклюзивности обслуживания клиентов. — Компания CrimsonLogic в Сингапуре объявила о запуске новой логистической службы на базе блокчейна, связанной с цепочкой поставок, способствующая упрощению процедур торговли прежде всего в Азии.

Запуск Глобальной системы eTrade Services (GeTS) Open Trade Blockchain (OTB) призван улучшить общую эффективность, прозрачность и безопасность глобальной торговли. "Технология блокчейна способна повысить уровень доверия между международными трейдерами в АСЕАН и КНР и вдоль Южного транспортного коридора. Мы надеемся, что благодаря её использованию объем торговли между АСЕАН и Китаем возрастет", — сообщил глава CrimsonLogic Евгений Вонг.

— Канадская провинция Квебек получила разрешение устанавливать для криптовалютных майнеров более высокие тарифы на электроэнергию, чем для частных клиентов и других компаний. По данным Montreal Gazette, энергосбытовой компании провинции Hydro-Québec было дано разрешение устанавливать более высокие тарифы для майнеров и блокчейн-компаний.

Недавно Hydro-Québec обратилась к местному энергорегулятору Régie de l'nergie с предложением на 45 страниц, в котором подробно излагались требования компании, и их основная часть была одобрена. Повышенный тариф будет действовать до тех пор, пока не будет разработано криптовалютное регулирование, обсуждение которого запланировано на август.

— Правительство Южной Кореи объявило о планах пересмотра налоговых правил с целью расширить преимущества для компаний, которые сосредоточены на разработке зарождающихся технологий, в том числе блокчейна, в рамках стремления страны к развитию инноваций.

Согласно сообщению CoinDesk Korea после встречи министров восьми правительственных учреждений, занимающихся экономической политикой, было объявлено, что налоговые ставки должны быть снижены для компаний, занимающихся развитием одной из 157 "инновационных технологий" в 11 областях.

— Компания Block. one (разработчик недавно запущенного блокчейна EOS) готовит новый раунд финансирования, в котором примут участие основатель PayPal и управляющий Founders Fund Питер Тиль (Peter Thiel), а также глава китайской майнинговой компании Bitmain — Цзихань У (Jihan Wu).

В число соинвесторов войдут основатель Moore Capital Management LP Луис Бэкон (Louis Bacon) и миллиардер Алан Говард (Alan Howard). Размер раунда инвестиций неизвестен. Block. one недавно завершил крупнейшее в истории ICO, в ходе которого ему удалось привлечь больше $ 4 млрд. На сегодняшний день токен EOS, выпущенный Block. one и лежащий в основе платформы EOSIO, занимает пятое место в списке крупнейших цифровых активов при капитализации в $7.1 млрд.

— Дочерняя компания японского интернет-гиганта GMO — GMO Internet запустило новый интернет-банк, который будет использовать блокчейн для осуществления платежей. Компания сообщила о партнерстве с Aozora Bank Group и завершении подготовки тестовой версии. Объединенное новое предприятие под названим GMO Aozora Net Bank нацелено на предоставление новых финансовых услуг за счет интеграции финтеха и IT.

Компания будет использовать расширенные сертификаты безопасности, блокчейн, искусственный интеллект и Интернет вещей (IoT). — По данным нового исследования британской компанией CreditCoin потребительских привычек криптовалютных пользователей, 75% владельцев криптовалют готовы потратить свои монеты в магазинах, если бы у них была такая возможность.

Интерес к использованию криптовалюты в "реальной жизни" не зависит от возраста. 84% представителей поколения бэби-бумеров (тех, кто родился в период демографического взрыва после Второй мировой войны) также воспользовались бы этой возможностью. В общей сложности 80% владельцев криптовалюты рассматривают ее исключительно в качестве инвестиции, либо "не понимая", либо "не подозревая" о возможности использовать цифровую валюту для реальных покупок.

— Bitmain, одна из самых крупных компаний криптовалютной индустрии, открыла офис в Кремниевой долине в преддверии запланированного первичного публичного размещения акций (IPO) в этом году. Silicon Valley Business Journal сообщает, что китайский производитель майнингового оборудования только что въехал в офисные помещения площадью 20 000 квадратных футов в центре Сан-Хосе, штат Калифорния, заняв последние свободные места в офисном здании Riverpark Towers.

Этот город уже давно стал хабом технологических стартапов, таких как Okta, Cohesity. После завершения раунда финансирования в размере $400 млн в прошлом году, в настоящее время фирма оценивается в $12 млрд. Это делает ее не только самой дорогой криптовалютной компанией, но и одним из самых дорогих высокотехнологичных стартапов в мире.

Согласно сообщениям, фирма считает, что в ближайшем будущем она может достичь стоимости в $40 млрд.

- Корпорация Oracle, которая является вторым по величине производителем ПО после Microsoft, запустила блокчейн-сервис, к которому не замедлили присоединиться многие международные организации. Разработка платформы велась несколько лет.

Основанный на блокчейне облачный сервис Oracle предлагает клиентам безопасную среду для создания и тестирования собственных сетей. Кроме того, пользователи могут интегрировать сервис Software-as-a-Service (SaaS, ПО как услуга), а также сторонние приложения.

— По результатам исследования организаций Big Innovation Centre, Deep Knowledge Analytics и DAG Global, к 2022 году Великобритания может стать глобальным центром развития технологий на базе блокчейна. По данным аналитиков, страна обладает всеми необходимыми для этого ресурсами, а также благосклонностью правительства.

Один из авторов исследования, исполнительный директор DAG Global Шон Кирнан, считает, что скоро в Великобритании будет чувствоваться ощутимых перевес между традиционной финансовой системой и криптоэкономикой в пользу последней. "Великобритания является крупным мировым финансовым центром, и в последние годы она также стала лидером в финтех индустрии.

Теперь страна начинает демонстрировать значительный потенциал для того, чтобы стать лидером в блокчейн-технологиях и криптоэкономике", — сказал он.