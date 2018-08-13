Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Турецкая лира волатильнее биткоина

Экономика » Криптовалюты

Bloomberg проанализировал волатильность турецкой лиры и биткоина и опубликовал статью "Турецкая лира более волатильнее биткоина". Стремительная девальвация валюты Турции и призывы правительства страны сдать доллары, золото и другие ценности позволяет, по мнению аналитиков агентства, перераспределять риски в сторону биткоина.

"Десятидневные колебания в лире по отношению к доллару США теперь превышают десятидневные колебания в биткоине на фоне нарастающего валютного кризиса в Турции", — сообщает Bloomberg. В Турции наблюдается рост интереса потребителей к биткоину, так как лира, которая с января почти удвоилась по отношению к доллару, быстро сократилась до рекордных минимумов на фоне геополитических факторов.

Тенденция стала явной еще в апреле 2017 года, вскоре после конституционного референдума Турции. Теперь налицо признаки того, что турки теряют веру в свою национальную валюту и преследуют альтернативные средства обмена в свете стремительного упадка лиры.

По данным Google Trends, интерес к биткоину заметно увеличился в августе и на местных биржах объемы продаж выросли на 150 процентов только на этой неделе. И даже несмотря на официальную позицию Турции, предполагающую, что биткоин несовместим с исламом, и неопределенный статус криптовалюты из-за отсутствия какого-либо регулирования местные биржи продолжают получать полную банковскую поддержку.

Криптовалютный локальный трейдер BtcTurk торгует монетой примерно на 500 долларов за биткоин выше, чем на зарубежных площадках. По оценкам экспертов, тенденция будет только развиваться, если экономическая ситуация не стабилизируется.

Ранее волатильность биткоинов препятствовала его внедрению в качестве источника оплаты, а также средства сбережения. Стоит отметить, что несмотря на то, что биткоин в последнее время был стабильнее лиры, в рамках годового показателя он по-прежнему испытывает волатильность, хотя она снизилась на 55 процентов. Волатильность же лиры возросла до 45 процентов.

Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин криптобиржи биткоин курс криптовалюта криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биржа криптовалют биткоин +к доллару
Обсудить
Актуальная аналитика
Соцсети
Парад Победы могут трактовать как экстремизм
Ближний Восток
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Аналитика
Счастье не в биткоинах: как потерять $35 миллионов
Новости Все >
Вьетнам может запретить ввоз майнингового оборудования
Знаток-звезда "Что? Где? Когда?" скончался от рака
Турецкая лира волатильнее биткоина
Регулятор Китая рассматривает возможность легализации криптовалют
Новая Москва поставила рекорд по вводу жилья
Лайма Вайкуле назвала своих критиков зомбированными зверями
Эксперты предупреждают: грядет неминуемая девальвация рубля
FinCEN отмечает рост заявлений о сомнительных криптосделках
Подросток-мигрант за рулем испугал пассажиров автобуса
Жириновский решил превратить ЛДПР в Легенду Державы
Читательский топ
Стало известно, как Россия ответит на новый пакет американских санкций
Кто же вы, всемогущий Лев Джордж Сорос?
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Земля не выдержит правильно питающихся людей
Как это будет: Россию готовят к запрету доллара?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Найден "жареный петух", который клюнет Америку

Пентагон и НАТО инициировали в СМИ истерику об увеличении российской военно-морской активности в Северной Атлантике и Средиземном море.

Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
США и Канада
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Наука и техника
Черному морю предсказали неминуемую гибель
Политика
Экс-глава ЦРУ: "Устроим бунт среднего класса для сноса Путина!"
Политика
Экс-глава ЦРУ: "Устроим бунт среднего класса для сноса Путина!"

The Washington Post опубликовал статью экс-замдиректора ЦРУ о том, "чего боится Путин" и как остановить, а лучше уничтожить навсегда "дерзкую Россию".

Экс-глава ЦРУ: "Устроим бунт среднего класса для сноса Путина!"
Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма
Бизнес
Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма
США и Канада
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
США и Канада
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Министерство обороны
Фрегат ВМФ России условно утопил мощнейшую подлодку США

Военные моряки РФ смогли отследить субмарину ВМС США, условно утопили ее и записали ее акустические параметры "на будущее" - чтобы быстро уничтожить

Фрегат ВМФ России условно утопил мощнейшую подлодку США
Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма
Бизнес
Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма
Министерство обороны
Шойгу предложил ФРГ вспомнить историю, а потом предлагать диалог с РФ с позиции силы
Бывший СССР
"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США
Василий Амирджанов Парад Победы могут трактовать как экстремизм Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция сдалась России. Сдастся ли США? Любовь Степушова Соломон Соловьев Послание потомкам от Альфреда Хичкока Соломон Соловьев
Комментарии
Экс-глава ЦРУ: "Устроим бунт среднего класса для сноса Путина!"
Готовим флот и спецназ? Украина арестует еще один корабль
Кучма проснулся: "Я предупредил, что будем стрелять в русских"
МИД Греции обвинил Россию в мстительности
Диетическое мясо исцелит от сахарного диабета
Кучма проснулся: "Я предупредил, что будем стрелять в русских"
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Кучма проснулся: "Я предупредил, что будем стрелять в русских"
Саакашвили обозвал Порошенко "мелким барыгой"
Жириновский решил превратить ЛДПР в Легенду Державы
Салвини наступил гомосексуалистам на больное место
Салвини наступил гомосексуалистам на больное место
Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
В Крыму ответили на заявление Вайкуле о полуострове
Жириновский решил превратить ЛДПР в Легенду Державы
НАСА выразило желание сотрудничать с Роскосмосом
Прикрытие реформы? На ТВ отобрали наставников для поющих пенсионеров
Салвини наступил гомосексуалистам на больное место
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
NASA не хочет остаться без российских двигателей РД-180
Евросоюз
Салвини наступил гомосексуалистам на больное место

Вице-премьер Италии Маттео Салвини, вернув в анкеты о приеме на работу графы "отец" и "мать", бросил вызов системе и рискует стать жертвой гендерной инквизиции.

Салвини наступил гомосексуалистам на больное место
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
МИД Греции обвинил Россию в мстительности
Евросоюз
МИД Греции обвинил Россию в мстительности
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
США и Канада
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
США и Канада
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Как промывают мозги химическим оружием
Мир
Как промывают мозги химическим оружием
Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США
США и Канада
Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США
На Украине начался цыганский геноцид?
Украина
На Украине начался цыганский геноцид?
"Новичок" ударил в головы сочинителей санкций
США и Канада
"Новичок" ударил в головы сочинителей санкций
Атака дронов на Мадуро - это знак Эрдогану
Южная Америка
Атака дронов на Мадуро - это знак Эрдогану
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ