Турецкая лира волатильнее биткоина

Bloomberg проанализировал волатильность турецкой лиры и биткоина и опубликовал статью "Турецкая лира более волатильнее биткоина". Стремительная девальвация валюты Турции и призывы правительства страны сдать доллары, золото и другие ценности позволяет, по мнению аналитиков агентства, перераспределять риски в сторону биткоина.

"Десятидневные колебания в лире по отношению к доллару США теперь превышают десятидневные колебания в биткоине на фоне нарастающего валютного кризиса в Турции", — сообщает Bloomberg. В Турции наблюдается рост интереса потребителей к биткоину, так как лира, которая с января почти удвоилась по отношению к доллару, быстро сократилась до рекордных минимумов на фоне геополитических факторов.

Тенденция стала явной еще в апреле 2017 года, вскоре после конституционного референдума Турции. Теперь налицо признаки того, что турки теряют веру в свою национальную валюту и преследуют альтернативные средства обмена в свете стремительного упадка лиры.

По данным Google Trends, интерес к биткоину заметно увеличился в августе и на местных биржах объемы продаж выросли на 150 процентов только на этой неделе. И даже несмотря на официальную позицию Турции, предполагающую, что биткоин несовместим с исламом, и неопределенный статус криптовалюты из-за отсутствия какого-либо регулирования местные биржи продолжают получать полную банковскую поддержку.

Криптовалютный локальный трейдер BtcTurk торгует монетой примерно на 500 долларов за биткоин выше, чем на зарубежных площадках. По оценкам экспертов, тенденция будет только развиваться, если экономическая ситуация не стабилизируется.

Ранее волатильность биткоинов препятствовала его внедрению в качестве источника оплаты, а также средства сбережения. Стоит отметить, что несмотря на то, что биткоин в последнее время был стабильнее лиры, в рамках годового показателя он по-прежнему испытывает волатильность, хотя она снизилась на 55 процентов. Волатильность же лиры возросла до 45 процентов.