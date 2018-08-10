Японский IT-гигант GMO отчитался о финансовых результатах за II квартал 2018 года. Компания зафиксировала выручку в криптовалютном сегменте в размере 23 миллионов долларов, а операционную прибыль — 2,3 миллиона.
Таким образом, высокие операционные расходы в размере около 21 миллиона существенно снизили прибыль. Тем не менее, новые показатели несмотря на высокие издержки свидетельствуют о положительной динамике. В финансовых результатах I квартала компания зафиксировала убытки в размере 6,6 миллиона долларов в основном из-за отрицательного дохода, понесенного его биржевым бизнесом в первые два месяца этого года.
Интересно, что доли майнинга и биржевого направления в структуре выручки практически одинаковы и составляют 47 и 53 процента соответственно.
Компания отметила, что несмотря на расширение майнинга его рентабельность снизилась из-за ухудшения макроэкономической среды (снижение стоимости биткоина, рост хеш-курса). Если в первом квартале GMO добыла всего 512 биткоинов, то только в июне компания добыла 528 биткоинов.
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