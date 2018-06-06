Binance инвестирует в блокчейн-платформу спортивной тематики

Одна из крупнейших в мире криптобирж Binance инвестирует в мальтийскую блокчейн-платформу chiliZ, специализирующейся в спортивной тематике.

chiliZ базируется на Мальте и является частью международной группы спортивной и развлекательной компании Mediarex Group. Как отмечается в официальном пресс-релизе, Binance и chiliZ объединят свои усилия, чтобы разработать экосистему токенов для фанатов киберспорта и традиционных спортивных команд.

Как сообщается, обе компании уверены, что "пространство видеоигр - индустрия стоимостью $110 млрд, превосходящая глобальные кино- и музыкальную индустрии, станет одной из следующих основных отраслей, которые будут использовать блокчейн, и будут востребованы благодаря e-sports".

В пресс-релизе отмечается, что две отрасли имеют сходную демографию пользователей и аудитории.

chiliZ уже привлек $27 млн "на текущем этапе частного размещения" и "приветствует инвестиции Binance, поскольку это позволит обменяться техническими знаниями, инновациями и творчеством, а также поможет ChiliZ реализовать свое видение в глобальном масштабе".

CEO chiliZ Александр Дрейфус (Alexandre Dreyfus) отметил: "Значительные инвестиции Binance в chiliZ повысят наши текущие предложения по размещению частных акций и помогут нам двигаться быстрее.

Их поддержка поможет нам реализовать наше видение во всем мире, повысить нашу наглядность в экосистеме блокчейн и расширить возможности нашего технического видения. Я также взволнован тем, что Binance работает на Мальте, где мы сможем делиться ресурсами, обеспечивая более стратегическое партнерство".