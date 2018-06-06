Одна из крупнейших в мире криптобирж Binance инвестирует в мальтийскую блокчейн-платформу chiliZ, специализирующейся в спортивной тематике.
chiliZ базируется на Мальте и является частью международной группы спортивной и развлекательной компании Mediarex Group. Как отмечается в официальном пресс-релизе, Binance и chiliZ объединят свои усилия, чтобы разработать экосистему токенов для фанатов киберспорта и традиционных спортивных команд.
Как сообщается, обе компании уверены, что "пространство видеоигр - индустрия стоимостью $110 млрд, превосходящая глобальные кино- и музыкальную индустрии, станет одной из следующих основных отраслей, которые будут использовать блокчейн, и будут востребованы благодаря e-sports".
В пресс-релизе отмечается, что две отрасли имеют сходную демографию пользователей и аудитории.
chiliZ уже привлек $27 млн "на текущем этапе частного размещения" и "приветствует инвестиции Binance, поскольку это позволит обменяться техническими знаниями, инновациями и творчеством, а также поможет ChiliZ реализовать свое видение в глобальном масштабе".
CEO chiliZ Александр Дрейфус (Alexandre Dreyfus) отметил: "Значительные инвестиции Binance в chiliZ повысят наши текущие предложения по размещению частных акций и помогут нам двигаться быстрее.
Их поддержка поможет нам реализовать наше видение во всем мире, повысить нашу наглядность в экосистеме блокчейн и расширить возможности нашего технического видения. Я также взволнован тем, что Binance работает на Мальте, где мы сможем делиться ресурсами, обеспечивая более стратегическое партнерство".
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Об итогах ПМЭФ-2018, о том, что происходит с суверенитетом России, и о пресловутом "деле Скрипалей" "Правде.Ру" рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров.