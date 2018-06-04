В Индии обманутый инвестор отобрал 2000 биткоинов у Bitconnect

Промоутеры мошеннического криптовалютного проекта Bitconnect были ограблены инвестором, которого они ранее убедили вложить свои средства в их пирамиду.

Местное издание The Times Of India сообщает со ссылкой на заявление Департамента уголовных расследований страны (CID), что обманутый вкладчик забрал у злоумышленников 2000 BTC.

Индийским филиалом Bitconnect в штате Гуджарат управляли три промоутера - Дияш Даржи, Сатиш Кумбани и Дхавал Мавани. Мошенники гарантировали инвесторам "очень высокую доходность" предприятия и "ежедневную прибыль в размере 1,1%", а также дополнительные проценты для наиболее крупных инвесторов.

Однако в декабре 2017 года, когда компания не смогла выплатить деньги одному из инвесторов по имени Шаилеш Бхатт, последний объединился с восемью другими лицами и отобрал у Дхавала Мавани 2000 биткоинов. Спустя месяц Бхатт был задержан. Еще 12 BTC правоохранители нашли у его племянника Никунджи.

Задержанные утверждали, что организаторы пирамиды Bitconnect объясняли высокую доходность предприятия (до 365% в год) тем, что якобы "использовали специальное ПО, рассчитывающее низшие и высшие точки курса биткоина".

Платформа выпустила один из самых быстрорастущих в 2017 году токенов (BCC) и гарантировала инвесторам доход в 40% в течение месяца, предлагая четырёхуровневую инвестиционную систему, основанную на сумме начального депозита, и ежедневную окупаемость инвестиций (ROI) в размере 1% независимо от суммы депозита.

После ряда серьёзных юридических проблем платформа кардинально сменила формат, в результате чего токен в одно мгновение потерял 96% стоимости.

Филиалы Bitconnect работали также в Индонезии, Вьетнаме, Гонконге, Сингапуре и США.

"Мы определили несколько счетов, связанных с транзакциями этого проекта, и поставили в известность соответствующие банки", - рассказал сотрудник Департамента уголовных расследований страны (CID).

Ожидается, что изъятые биткоины будут обменяны на индийские рупии и положены на хранение в Резервный банк Индии.

Напомним, что в апреле Центробанк Индии ввел запрет на операции с криптовалютами для финансовых институтов. Затем 18 тысяч жителей страны подписали петицию против такой политики финансового регулятора.