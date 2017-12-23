Путин назвал "унизительными" масштабы бедности в России

Президент России Владимир Путин в ходе съезда партии "Единая Россия" заявил, что масштабы бедности в России являются унизительными.

kremlin.ru

Президент считает, что нужно снизить уровень бедности и добиться долгосрочного устойчивого повышения доходов граждан.

По его словам, "нужно снизить бедность, масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества". Путин подчеркнул, что такое положение вещей "просто унижает людей".

Президент считает, что нужно снизить уровень бедности и добиться долгосрочного устойчивого повышения доходов граждан. Он также отметил необходимость повышать пенсии.

"Правда.Ру" ранее писала, что вице-премьер Ольга Голодец рассказала об уникальном социальном явлении в России - бедности работающего населения. По ее словам, порядка пяти миллионов человек трудятся, но получают крайне мало.

Голодец отметила, что говорить о повышении производительности труда можно будет только после того, как работающие в России люди перестанут получать зарплаты меньше прожиточного минимума.

"Та бедность, которая сегодня в стране есть и фиксируется, это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные", - заявила Голодец на социальном форуме, проходящем в Москве в рамках Недели российского бизнеса.

В начале года Ольга Голодец рассказала, что почти пять миллионов человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда.

А министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо приблизить к прожиточному минимуму в каждом регионе РФ к осени 2017 года.