Банк России подготовил три сценария экономического развития России

Центробанком подготовлены три сценария, по которым, возможно, будет развиваться экономика РФ в последующие три года.
Так, по базовому сценарию средняя цена нефти упадет до 63-х долларов за баррель уже в следующем году. А в 2020-2021 годах стоимость сырья может составить 55 долларов.
Как сообщает Moneytimes.ru, по второму варианту сценария цена на нефть будет более 75 долларов за баррель. Если рассматривать рисковый вариант прогноза ЦБ - показатель упадет до 35 долларов.
Базовый вариант и сценарий с неизменной стоимостью нефти различны в части, касающейся внешних условий для отечественной экономики. Это обусловлено тем, что в среднесрочной перспективе с внешними факторами связан более высокий риск неопределенности.
Как предусматривает рисковый сценарий, внешние условия будут ухудшаться. Отметим, что в начале ноября этого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что, скорее всего, условия рискового прогноза в последующие три года не разовьются.
Все представленные Центробанком варианты развития российской экономики предусматривают, что уровень инфляции будет максимум 4%. При этом допускаются незначительные изменения данного показателя.
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