В США не могут договориться о выделении военной помощи Киеву

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский конгресс, вероятно, не поддержит новый запрос президента Джо Байдена о выделении $24 млрд на военную помощь Украине и пополнение арсенала США.

Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ конгресс сша

Согласно информации издания The Hill, спикер палаты представителей Майк Джонсон, представляющий Республиканскую партию, выступил с предложением отложить финансирование до момента вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.

Такое заявление Джонсона отражает растущее напряжение в конгрессе по вопросам распределения средств, особенно касающихся международных конфликтов. Внутри Республиканской партии усиливается скептицизм по поводу продолжения активной поддержки Украины, что дополнительно осложняет перспективы одобрения запрошенного Байденом бюджета.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Конгре́сс США (англ. United States Congress) — законодательный орган, один из трёх высших федеральных органов государственной власти США.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.