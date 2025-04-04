Паша Техник умер в больнице в Таиланде

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Рэпер Паша Техник умер в больнице в Таиланде.

Фото: commons.wikimedia.org by Klausvienresh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Паша техник

Об этом сообщил проект "Выжившие".

Позже Telegram-канал SHOT написал, что это подтвердили и близкие музыканта.

Раньше появилась информация, что Паше Технику резко стало плохо и его уже хотели отключить от аппарата поддержания жизни. Супруга рэпера Карина ехала в больницу, однако не успела.

Причиной смерти музыканта стал септический шок, пишут СМИ. Он развивался на фоне бактериальной пневмонии — психоактивные вещества ослабили иммунитет и спровоцировали развитие инфекции.

Рэперу было 40 лет.

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