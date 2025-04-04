Рэпер Паша Техник умер в больнице в Таиланде.
Об этом сообщил проект "Выжившие".
Позже Telegram-канал SHOT написал, что это подтвердили и близкие музыканта.
Раньше появилась информация, что Паше Технику резко стало плохо и его уже хотели отключить от аппарата поддержания жизни. Супруга рэпера Карина ехала в больницу, однако не успела.
Причиной смерти музыканта стал септический шок, пишут СМИ. Он развивался на фоне бактериальной пневмонии — психоактивные вещества ослабили иммунитет и спровоцировали развитие инфекции.
Рэперу было 40 лет.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.