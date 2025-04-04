Блогер Зубарев отправил около миллиона рублей на спасение Паши Техника

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Александр Зубарев внёс свой материальный вклад в дело лечения пережившего клиническую смерть Паши Техника.

Фото: ВК-аккаунт Паши Техника is licensed under public doman Рэпер Паша Техник

Блогер Александр Зубарев отправил 10 000 долларов на спасение Паши Техника. В пересчёте на российские деньги это менее миллиона рублей.

Рэпер погружён в кому в одной из клиник Тайланда. Он находится на аппарате ИВЛ из-за отказа лёгких. Осложняют состояние блогера сепсис и развитие полиорганной недостаточности.

В деле спасения Паши Техника принял участие и треш-стример Меллстрой. Он перевёл бывшей жене рэпера 5 миллионов рублей.

Переживает за судьбу Паши Техника и Ксения Собчак.

"Я на связи с близкими Паши все эти дни. Пытаюсь помочь. Но пока — он пережил клиническую смерть. Ох", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; род. 1 июля 1984, Москва) — российский рэпер и музыкальный продюсер. Один из основателей группы Kunteynir. Известен своим эпатажным поведением.



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