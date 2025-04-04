Эволюционный парадокс: лягушка, которая не должна была существовать

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Иногда в природе случаются странные истории. История лягушки с филиппинского острова Лейте — одна из них. Маленькое, неприметное земноводное, впервые замеченное ещё в 1944 году, оказалось эволюционным парадоксом — редким гибридом между двумя видами, который не может оставить потомство.

Фото: commons.wikimedia by Rison Thumboor is licensed under Flickr лягушка-бык Kaloula taprobanica, Шри-Ланка

Лягушка, которую впоследствии назвали Leyte Chorus, была впервые собрана исследователями в середине XX века — в 1944 году. Спустя десять лет её описали научно. Но затем о ней почти забыли. Несмотря на дальнейшие экспедиции, повторно обнаружить её не удавалось. Вид словно исчез.

Секрет раскрыли только в XXI веке — когда в дело вступили генетические методы анализа. Учёные Чан Кин Онн и Рэйф Браун изучили музейные образцы лягушки, сохранившиеся со времён её первого обнаружения, и с помощью современных геномных инструментов смогли точно определить, с кем же она "родственна".

Результат оказался неожиданным: эта лягушка — гибрид двух разных видов, Kaloula conjuncta meridionalis и Kaloula picta. Оба — филиппинские виды, но в природе они редко пересекаются. Однако в условиях вырубки лесов их ареалы столкнулись — и в какой-то момент случилось то, что в дикой природе обычно не происходит: произошло скрещивание.

Лягушка Leyte Chorus — пример того, что иногда природа ошибается. Хотя гибрид и смог вырасти и жить, он оказался генетически неспособным к размножению. Как мулы или лигры, Leyte Chorus — эволюционный тупик. Вид, которого не было в планах природы и который не может продолжить линию.

Эта история стала важным напоминанием: экологические изменения — такие, как вырубка лесов — могут приводить к неожиданным и порой бессмысленным биологическим результатам. Когда среда обитания рушится, животные вынуждены адаптироваться, а иногда — просто идут на "генетические компромиссы", не ведущие никуда.

Исследование стало возможным только благодаря музейным образцам, которые десятилетиями хранились в научных учреждениях. Работа Чана и Брауна подчёркивает, насколько важны такие коллекции — даже спустя десятилетия они могут помочь понять, как работает природа, и какие последствия могут быть у наших действий.

Leyte Chorus — не просто странная квакша. Это символ того, как тонка граница между выживанием и исчезновением, и как случайная встреча может породить жизнь, которая никогда не станет будущим.

Уточнения

Ле́йте (англ. Leyte) — остров в центральной части Филиппинского архипелага, к северу от острова Минданао. Население — 2 188 295 человек (2010).



Лигр (англ. liger от lion — «лев» и tiger — «тигр») — гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой.

