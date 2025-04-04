Свадьба Григория Лепса и Авроры Кибы: стало известно, будет ли прочным их союз

Эксперт по брачным вопросам Роза Сябитова высказала сомнения в прочности отношений Григория Лепса и его молодой избранницы Авроры Кибы, несмотря на публичные проявления счастья со стороны певца.

По мнению свахи, 43-летняя разница в возрасте может стать критичным фактором для пары, активно готовящейся к свадьбе.

"Мотивация Лепса очевидна — он стремится быть рядом с юностью. Но намерения девушки вызывают вопросы. Если это расчёт — история одна, но о глубоких чувствах здесь речи, пожалуй, не идёт", — прокомментировала Сябитова для Общественной Службы Новостей.

Она предположила, что Авроре льстит внимание статусного артиста, а связь с ним даёт ценный жизненный опыт. Однако эксперт предупредила: со временем интересы Кибы изменятся, и 61-летнему музыканту будет сложно соответствовать её запросам.

Сябитова подчеркнула, что сохранять такой союз энергозатратно, так как "молодость требует постоянного "догоняния" через подарки или эмоции". При этом она отметила харизму Лепса, способного производить впечатление на партнёршу.

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