Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Свадьба Григория Лепса и Авроры Кибы: стало известно, будет ли прочным их союз

Правда ТВ

Эксперт по брачным вопросам Роза Сябитова высказала сомнения в прочности отношений Григория Лепса и его молодой избранницы Авроры Кибы, несмотря на публичные проявления счастья со стороны певца.

По мнению свахи, 43-летняя разница в возрасте может стать критичным фактором для пары, активно готовящейся к свадьбе.

"Мотивация Лепса очевидна — он стремится быть рядом с юностью. Но намерения девушки вызывают вопросы. Если это расчёт — история одна, но о глубоких чувствах здесь речи, пожалуй, не идёт", — прокомментировала Сябитова для Общественной Службы Новостей.

Она предположила, что Авроре льстит внимание статусного артиста, а связь с ним даёт ценный жизненный опыт. Однако эксперт предупредила: со временем интересы Кибы изменятся, и 61-летнему музыканту будет сложно соответствовать её запросам.

Сябитова подчеркнула, что сохранять такой союз энергозатратно, так как "молодость требует постоянного "догоняния" через подарки или эмоции". При этом она отметила харизму Лепса, способного производить впечатление на партнёршу.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.