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Дом без дизайнера, но со вкусом: 6 правил, которые работают

2:31
Недвижимость

Обустройство дома — почти как создание гардероба: хочется, чтобы всё сочеталось, отражало индивидуальность и радовало глаз. Но как среди сотен трендов выбрать то, что будет работать именно в вашем интерьере?

Прихожая в квартире
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Прихожая в квартире

Вот 6 правил, которые помогут создать модный, уютный и живой дом — без строгих шаблонов и переплат.

1. Смело сочетайте стили

Больше не модно оформлять всю комнату в одном стиле — это убивает атмосферу. Современная мебель легко дружит с винтажной, а минимализм — с этническими деталями. Главное, чтобы элементы дополняли друг друга, а не спорили. Европейцы давно так делают: в старинных интерьерах — ультрасовременная мебель. Почему бы и нет?

2. Ориентируйтесь на актуальные цвета

Зелёный — звезда последних лет. Его догоняют бежевый, угольно-серый, чёрный и даже терракот. Натуральные оттенки и природные мотивы помогают создать уют. А чёрный, как маленькое чёрное платье, — универсален и элегантен в любом интерьере.

3. Слушайте себя, а не тренды

Ваша мебель — это ваш стиль. Перелистайте журналы, соберите подборки и выберите 2-3 направления, которые откликаются. Выросли среди ковров и деревянной мебели? Почему бы не обыграть это в современном варианте. Можно соединить азиатский и скандинавский стиль через общую цветовую гамму или форму предметов.

4. Экспериментируйте, но осторожно

Не уверены, что кресло или стол подойдут? Некоторые магазины дают возможность "примерить" мебель — взять на время. Или просто начните с подушек, ваз или абажура — маленькие вещи создают атмосферу не хуже массивного шкафа.

5. Ставьте акценты грамотно

Не обязательно скупать всю дизайнерскую коллекцию. Порой один выразительный предмет — люстра, кресло или зеркало — полностью меняет ощущение от комнаты. Главное — не экономить на качестве: дешёвый стул может испортить впечатление от всего интерьера.

6. Учитывайте практичность

Если в доме дети или питомцы, выбирайте тёмные ткани или кожу. Они дольше сохраняют внешний вид и меньше боятся пятен. Хороший вариант — плотные шерстяные обивки: они надёжны и выглядят дорого.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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