Странное поведение собаки: внимание, это может быть серьёзной проблемой

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы замечали, что ваша собака вдруг стала вести себя странно? Резкие изменения в поведении питомца могут сигнализировать о серьёзных проблемах — от травм до заболеваний. О том, что стоит учитывать владельцам, чтобы понять, что происходит с их питомцем, рассказал кинолог Владимир Голубев.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Собака породы Кавказская овчарка

Как проблемы в поведении собак могут быть связаны с разными факторами

Иногда, когда собака ведёт себя иначе, чем обычно, это может быть связано с физическим состоянием её здоровья. По словам Голубева, болезни или травмы, а также резкие изменения в окружающей среде могут стать причиной неприятного поведения. Важно не откладывать визит к ветеринару, если вы заметили такие изменения.

Как нервная система влияет на поведение

Если собака начала вести себя странно с самого раннего возраста, может быть, дело в её нервной системе. Это может быть связано с врождёнными проблемами, такими как поражения центральной нервной системы. В таких случаях нужно своевременно обратиться к специалисту, чтобы избежать усугубления проблемы.

Стресс из-за разлуки с хозяином

Ещё одной частой причиной проблемного поведения является стресс от разлуки с владельцем. Некоторые собаки начинают беспокойно себя вести или даже портить вещи, если остаются одни. Это поведение вполне возможно скорректировать, но в некоторых случаях оно может повторяться.

Важность поведения хозяев

Интересно, что на поведение собаки сильно влияет отношение и реакции хозяев. Например, если питомец прогнал кота с участка и получил за это одобрение, собака может начать воспринимать агрессию как норму. В таких случаях корректировка поведения становится настоящим вызовом, так как собака воспринимает свои действия как правильные.

Возраст и его влияние на поведение

Не стоит забывать, что возраст собаки тоже может быть связан с изменениями в её поведении. Щенячий возраст, когда собака активно познаёт мир, — это самый сложный период. Но и взросление питомца может быть связано с новыми вызовами для хозяев.

Заключение

Проблемы в поведении собак могут иметь самые разные причины, от физического состояния до ошибок в воспитании. Владельцам важно внимательно следить за своим питомцем и при необходимости обращаться к специалистам.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



