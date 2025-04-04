Айза беспокоится о здоровье сына после падения на катке: паническая ночь была

Сын блогерши Айзы-Лилуны Ай и рэпера Гуфа (Алексея Долматова) 14-летний Сэм получил сотрясение мозга во время катания на катке.
Как сообщила мать подростка в своём Telegram-канале, инцидент вызвал серьёзное беспокойство.
"Упал на коньках… Сейчас лежим, соблюдаем покой и восстанавливаем мозг моего умного мальчика", — написала она.
Айза призналась, что с возрастом стала тяжелее переносить болезни детей. После происшествия семья пережила напряжённую ночь, однако к утру состояние подростка улучшилось.
Она добавила, что мальчику стало лучше, но наблюдение продолжается. При этом Айза отметила, что едва сдерживала эмоции, чтобы не поддаться тревоге.
Напомним, Айза-Лилуна Ай воспитывает двоих сыновей. Это не первый случай, когда бизнесвумен открыто делится переживаниями о здоровье детей — ранее она рассказывала о сложностях материнства после развода.
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