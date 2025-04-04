Дефицит газа в Европе отменяет привычные схемы закачки! США не спешат с запуском новых СПГ-проектов

3:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Евросоюзе стартовала закачка газа в подземные хранилища в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by LutzBruno, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ газопровод

Однако после холодной зимы, когда из ПХГ было изъято почти 70 млрд кубометров газа — на 50% больше, чем годом ранее — предстоит восполнить значительно большие объемы. При этом дефицит поставок и слабый экономический стимул мешают активной закачке.

Согласно данным GIE, уже пять дней подряд отбор газа уступает место закачке, и этот процесс в 2025 году стартовал с более высокими темпами — на треть выше, чем в прошлом году. Но стабильного ритма пока нет: в ряде стран отопительный сезон ещё продолжается, а апрельская погода остается непредсказуемой.

Ситуацию осложняет отсутствие прежних объемов поставок из России: после остановки транзита через Украину в январе ЕС лишился 15 млрд кубометров газа в год, а выполнение нормативов Евросоюза по 90%-му заполнению хранилищ к 1 ноября теперь требует закачать дополнительно около 20 млрд кубометров, треть из которых приходится на Германию.

При этом трейдеры не видят экономической выгоды. Сейчас сезонный спред между летними и зимними ценами на хабе TTF составляет всего 1 евро за мегаватт-час — при том, что рентабельной считается разница вдвое выше. Фактически летняя цена уже превышает зимнюю: 4 апреля газ на лето стоил $461 за тысячу кубометров, а на следующую зиму — $457. Это нарушает привычную модель заработка на сезонной перепродаже газа.

По мнению экспертов, основным фактором неопределенности стали задержки в запуске новых СПГ-проектов в США. Именно они могли бы увеличить предложение и расширить сезонный спред, стимулируя закачку. Однако пока расширение мощностей идет медленно: в этом году начали работу только третья очередь Corpus Christi и завод Plaquemines LNG, и лишь к концу года ожидается рост экспорта на 19%, до 400 млн кубометров в сутки.

Также в этом году должны заработать канадский проект Canada LNG (53 млн кубометров в сутки) и в 2026 году — первая очередь Golden Pass (ещё 19 млн). В целом, экспорт из США и Канады в течение ближайшего года может вырасти на 66 млрд кубометров в год, что оказывает понижательное давление на будущие зимние цены и делает летнюю закачку экономически невыгодной.

Тем временем в ЕС обсуждают возможное смягчение нормативов: рассматривается разрешение на 5%-ное отклонение от целевого уровня заполнения хранилищ, а также продление сроков закачки до 1 декабря.

Некоторые аналитики допускают теоретическую вероятность увеличения поставок из России в случае улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Но пока такие прогнозы выглядят крайне неопределенными.

Уточнения

Спред (произносится: «спрэд»; от англ. spread «разброс») — разность между лучшими ценами заявок на продажу (аск) и на покупку (бид) в один и тот же момент времени на какой-либо актив (акцию, товар, валюту, фьючерс, опцион).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.