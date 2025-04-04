Салон больше, чем кажется: тест-драйв компактного гиганта от Ford

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобиль, который стоит разумных денег и при этом по-настоящему удобен для повседневной жизни — звучит как миф, но Ford Tourneo Courier вполне его подтверждает. Этот компактный фургон длиной всего 4,3 метра на деле оказывается неожиданно просторным и продуманным — как раз для семей, которым важна и функциональность, и доступность.

Фото: commons.wikimedia.org by BarnCas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Форд

Салон кажется больше, чем можно ожидать от таких габаритов: всё благодаря колёсной базе 2692 мм и высоте почти 1,82 метра. Добавим сюда задние сдвижные двери, которые открываются буквально в любом пространстве — и получаем машину, на которую действительно можно положиться в городе и за его пределами.

Багажник? Он вас точно не подведёт

У Tourneo Courier 570 литров объёма до линии окон, 1188 литров — до потолка, а если сложить сиденья — и вовсе до 2162 литров. Это уже не просто цифры, а уровень, с которым удобно и на дачу, и в отпуск с детьми.

Под капотом — экономия и эффективность

Автомобиль оснащён бензиновым мотором EcoBoost на 125 л. с., что даёт отличный баланс между динамикой и экономичностью. Доступны как механическая, так и автоматическая коробки передач, так что каждый может выбрать под себя.

А внутри — технологии и удобство

Ford не скупился на опции: цифровая приборная панель, мультимедиа с навигацией, беспроводной Apple CarPlay и Android Auto - всё это доступно уже в базовых комплектациях. И всё это работает просто и стабильно, без заморочек.

Сколько это стоит

Базовая комплектация Trend оценена в 636 702 чешских кроны - что примерно соответствует 11 средним зарплатам в Чехии. Для автомобиля с таким функционалом и вместительностью это предложение выглядит очень сбалансированным.

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания.

