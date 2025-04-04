Дай пинка метаболизму: эти три упражнения помогут долго оставаться молодым

Если вы хотите жить лучше и дольше, то стать сильнее должно быть в вашем списке дел, по словам одного из лучших тренеров. Это потому, что силовые тренировки могут помочь нам "оставаться энергичными, физически независимыми и свободными от болезней в последние десятилетия". Так считает Олли Томпсон, персональный тренер.
"Преимущества поддержания здоровых мышц сильно недооценены", — говорит он.
Постоянные тренировки с отягощениями улучшают метаболическую функцию, улучшая чувствительность к инсулину, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая артериальное давление и воспаление, помогают поддерживать гормональный баланс для борьбы с возрастными изменениями.
Чтобы помочь вам набраться сил, Томпсон поделился тремя упражнениями в спортзале, которые, по его мнению, наиболее ценны, если ваша цель — тренировка долголетия:
Он советует выполнять упражнения по 20 повторений.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.
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