Выращивание срезанных цветов: 7 идей для вашего сада в апреле

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Всё больше людей открывают для себя радости выращивания срезанных цветов на своих дачах. Если вы хотите получить процветающий цветник с красивыми цветами для букетов, вот некоторые отличные цветы, которые стоит посадить в апреле.

Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гипсофила

7 лучших цветов для посадки в апреле

Бальзам для пчёл – делает интересным дополнением к любым букетам и композициям. Спиралевидные цветы ярких цветов обладают великолепным цитрусовым ароматом и привлекают опылителей, включая колибри. Сажайте семена на открытом воздухе. Хризантемы – популярные срезанные цветы благодаря своим разнообразным и долговечным цветам. Можно сажать однолетние и многолетние виды. Если вы начнете сажать семена в апреле, уже осенью сможете наслаждаться их цветением. Гипсофила – производит массу нежных белых цветов, идеально подходящих для букетов. Сажайте семена прямым методом в саду, когда температура почвы достигнет 70°F, чтобы избежать повреждения корней. Скабиозия – это цветок с длинными стеблями и круглыми головками, похожими на игольницы. Эти уникальные цветы бывают белыми, сиреневыми, пурпурными, розовыми и бордовыми и славятся долговечностью в вазе.

Каждое из этих растений может стать хорошим дополнением к вашему цветочному саду и обеспечит богатый выбор для срезки в будущем. Не упустите шанс порадовать себя и своих близких прекрасными цветами этим летом!

Уточнения

Качи́м или Гипсолю́бка (перевод-калька латинского именования лат. Gypsóphila), — род цветковых растений семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae).

