Паша Техник умер в Таиланде: фанатский подарок обернулся трагедией

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Трагическая новость потрясла поклонников российской рэп-сцены — не стало Паши Техника (Павла Ивлева). О его смерти сообщили жена музыканта и близкие друзья.

Фото: ВКонтакте / Паша Техник by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паша Техник

Артисту резко стало плохо во время пребывания в Таиланде, куда он отправился на отдых. После употребления запрещённого вещества, которое ему предложил незнакомый фанат, Паша был экстренно госпитализирован. Состояние ухудшилось стремительно — он оказался подключён к аппарату ЭКМО, который поддерживает жизнедеятельность организма при тяжёлой дыхательной и сердечной недостаточности.

Врачи боролись за жизнь Техника больше недели. За это время он пережил клиническую смерть. Был даже план по его эвакуации из Пхукета в Бангкок с помощью вертолёта, но, несмотря на все усилия, улучшений не наступило.

Когда стало понятно, что надежды практически не осталось, врачи отключили музыканта от системы жизнеобеспечения. Констатация смерти стала формальностью — он ушёл.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва — 4 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер и музыкальный продюсер.



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