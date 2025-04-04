Этот тренд в мягкой мебели уже не работает — проверьте свой диван

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Гостиная выглядит скучной, хотя вы ничего не меняли? Возможно, дело в диване. Даже самый стильный интерьер может потерять актуальность, если в центре комнаты стоит устаревшая модель. Пора пересмотреть выбор — без сантиментов.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная гостиная

1. Рельефная кожа и пуговицы

Каретная стяжка, рельефная кожа, вычурные подлокотники — когда-то это считалось символом роскоши. Теперь же такие диваны выглядят громоздко и визуально утяжеляют комнату. Современные альтернативы — это гладкие ткани, минимализм и мягкие, округлые формы.

2. Громоздкие кресла-трансформеры

Реклайнеры с массивными механизмами и пухлыми подушками уступили место более лёгким решениям. В моде — секционные диваны с лаконичным дизайном и скрытой функцией трансформации. Удобно и без лишнего визуального шума.

3. Микрофибра в унылых оттенках

Бежевые или коричневые диваны из микрофибры — привет из 2000-х. Сейчас в тренде натуральные ткани с характером: лён, бархат, твид. Они не только красивее, но и служат дольше.

4. Избыток декора

Резные ножки, позолота и пёстрые узоры больше не ассоциируются с роскошью — скорее, с хаосом. В интерьере ценится простота: однотонные диваны с геометричными формами легко адаптируются под любой стиль.

5. Комплекты под копирку

Гарнитуры из дивана и кресел в одном стиле — это прошлое. Смешивайте фактуры и формы: пусть диван будет нейтральным, а кресло — акцентным. Это оживит комнату и добавит индивидуальности.

6. Кричащие принты

Геометрия, цветы и орнаменты на обивке могут быстро надоесть и перегрузить комнату. Лучше выбрать однотонный диван, а настроение менять с помощью подушек, чехлов и пледов.

Обновление дивана — это не просто покупка, а шанс освежить атмосферу в доме и сделать пространство по-настоящему современным.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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