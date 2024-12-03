Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опции авто, которые мешают водителям
Как правильно использовать скраб для лица и избежать вреда для кожи?
Уникальные подарки из Страны гор — где и что купить на память о Дагестане
Тренер Григорян назвал причину успеха лучшего бомбардира РПЛ текущего сезона
Россия в три раза увеличила импорт китайского шоколада
Шум транспорта на городских улицах может вызвать серьёзные проблемы с сердцем
Пользователи старых компьютеров смогут перейти на Windows 11
Картошка, запечённая со сливками — простая и вкусная замена поднадоевшему отварному картофелю
Успокойте агрессивного питомца: простые шаги к гармонии

США выделят $600 млн на развитие транспортного проекта в Африке

1:10
Экономика

Президент США Джо Байден анонсировал выделение $600 млн на развитие транспортного проекта коридора Лобиту в Африке. Этот проект включает модернизацию Бенгельской железной дороги, которая соединяет Анголу, Демократическую Республику Конго и Замбию, а также её продление до побережья Индийского океана в Танзании.

Доллары на фоне американского флага
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Доллары на фоне американского флага

Находясь с визитом в Анголе, Байден планирует встретиться с представителями американских компаний, таких как Acrow Bridge, Africell, Kobold и Sun Africa, которые участвуют в этом проекте. Также запланированы переговоры с лидерами Анголы, Замбии, Демократической Республики Конго и Танзании, сообщает ТАСС.

Представитель администрации США выразил уверенность, что проект будет поддерживаться и после смены администрации. Он подчеркнул, что развитие коридора Лобиту важно для национальной и экономической безопасности США и стратегически важно в контексте конкуренции с Китаем. По прогнозам, железная дорога может быть полностью функционирующей к концу десятилетия.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Садоводство, цветоводство
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке Аудио 
Учёные из России более не работают в ЦЕРН. Запад ощутит последствия
Экономика и бизнес
Учёные из России более не работают в ЦЕРН. Запад ощутит последствия Аудио 
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Последние материалы
Тренер Григорян назвал причину успеха лучшего бомбардира РПЛ текущего сезона
Россия в три раза увеличила импорт китайского шоколада
Шум транспорта на городских улицах может вызвать серьёзные проблемы с сердцем
Пользователи старых компьютеров смогут перейти на Windows 11
Картошка, запечённая со сливками — простая и вкусная замена поднадоевшему отварному картофелю
Успокойте агрессивного питомца: простые шаги к гармонии
Как за несколько часов создать идеальный образ для важного события?
Трескание плодов: как ошибки в уходе портят ваш урожай томатов
Венгерский курорт с целебными термальными водами поможет справиться с недугами
Обладатель Кубка Гагарина признан банкротом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.