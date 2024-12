США выделят $600 млн на развитие транспортного проекта в Африке

Президент США Джо Байден анонсировал выделение $600 млн на развитие транспортного проекта коридора Лобиту в Африке. Этот проект включает модернизацию Бенгельской железной дороги, которая соединяет Анголу, Демократическую Республику Конго и Замбию, а также её продление до побережья Индийского океана в Танзании.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Доллары на фоне американского флага

Находясь с визитом в Анголе, Байден планирует встретиться с представителями американских компаний, таких как Acrow Bridge, Africell, Kobold и Sun Africa, которые участвуют в этом проекте. Также запланированы переговоры с лидерами Анголы, Замбии, Демократической Республики Конго и Танзании, сообщает ТАСС.

Представитель администрации США выразил уверенность, что проект будет поддерживаться и после смены администрации. Он подчеркнул, что развитие коридора Лобиту важно для национальной и экономической безопасности США и стратегически важно в контексте конкуренции с Китаем. По прогнозам, железная дорога может быть полностью функционирующей к концу десятилетия.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.



