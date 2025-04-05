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Держала на расстоянии: бывший ухажёр Ольги Бузовой Роман Гриценко раскрыл, как изменилось его отношение к телеведущей спустя годы

1:44
Шоу-бизнес

Роман Гриценко был участником "Дома-2" в то время, когда Ольга Бузова стала уже ведущей. В VK-подкасте "Медийные двери" он вспомнил о том времени и с теплом рассказал о чувствах, которые он испытывал к Бузовой.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

Гриценко ухаживал за Бузовой и всячески пытался добиться её расположения. С одной стороны, она отвечала ему взаимностью и явно показывала свою благосклонность, но с другой стороны, не переходила на новый уровень отношений и держала влюблённого парня на расстоянии. Она не говорила ему ни "да", и "нет", поэтому зарождавшийся роман в конце концов закончился, так и не начавшись.

Гриценко порассуждал о том, кого бы он сейчас выбрал — Бузову или Мию Бойку, и признался, что по-прежнему отдал бы предпочтение Ольге.

"Моя первая любовь несостоявшаяся, поэтому Олечку выбираю. Нас гораздо больше связывает моментов и эмоций, чем с Мией. Оля — это такой, можно сказать, отрезок моей жизни, очень эмоциональный, который я на всю жизнь запомню. Поэтому, конечно, Оля", — сообщил Роман.

В то же время он подчеркнул, что больше не испытывает к Бузовой влюблённости. Теперь он просто хорошо и уважительно к ней относится и с удовольствием стал бы с ней общаться уже без романтического подтекста.

"Если бы она написала мне: "Не хочешь кофейка?", я бы с удовольствием с ней увиделся, выпил кофе, но без отношений. Всё! Я вырос. Какие-то момент пересмотрел. И как будто всё уже, момент упущен. Сейчас уже всё. Не время", — высказался Гриценко.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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