Звучит умно, а по факту — провал: 5 фраз, от которых тренеры закатывают глаза

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2:28
Спорт

Можно ли накачать пресс за счёт скручиваний, а жир превратить в мышцы? Эти и другие мифы о силовых тренировках давно пора развенчать. Иначе зал превращается не в место силы, а в арену заблуждений.

Девушка держит гирю
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка держит гирю

Силы меньше — результата больше

  • Слишком тяжёлый вес не всегда ведёт к росту мышц. Важно не цифры на штанге, а техника и прогрессия. При перегрузке активируются не те группы мышц, а травма — вот она, совсем рядом.

Пот — не показатель эффективности

  • Потоотделение регулирует температуру тела. В хорошо проветриваемом зале можно отлично потренироваться и остаться сухим.

Силовые не превращают девушек в бодибилдеров

  • Рост мышц требует системной работы, а не одного подхода к гантелям. Женский гормональный фон не даст "перекачаться" случайно.

Кардио не лучше силовых для сжигания жира

  • Ходьба и силовые вкупе с питанием работают не хуже бега. А вот бег может усилить голод и спровоцировать переедание.

Много — не значит лучше

  • Тренировки без отдыха ведут к выгоранию. Перетренированность — частая причина отказа от спорта. Восстановление — обязательная часть прогресса.

После 40 начинать не поздно

  • Возраст — не повод отказываться от спорта. Главное — адаптировать нагрузки и учитывать восстановление.

Протеин — не химия, а еда

  • Сывороточный или растительный — это просто белок в порошке. Такой же, как в мясе или твороге, только в шейкере.

Спортпит — это дополнение, не база

  • Белок и витамины можно получить из обычной еды. Главное — регулярность, а не баночки на полке.

Реальные цели вместо мифов

  • Нельзя "превратить жир в мышцы" — это разные ткани. Но можно сжигать жир и наращивать мышечную массу одновременно.

Без психологии — никуда

  • Жёсткие запреты, гонка за потоотделением и завышенные ожидания — это путь к выгоранию. Силовые работают тогда, когда вы работаете с умом.

Силовые тренировки — это не набор жёстких правил и мифов из прошлого. Это гибкий инструмент, который помогает укрепить тело, улучшить самочувствие и изменить образ жизни. Главное — подходить к ним с разумом, не гнаться за иллюзиями и слушать своё тело.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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