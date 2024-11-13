Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как обновить интерьер без ремонта и вложений
Несложный рецепт мягкой и сочной утиной грудки, которую ваши гости точно не забудут
В России сообщили, когда Александр Овечкин побьёт рекорд Гретцки
Китай выпустил первого робота-спасателя для патрулирования рек
Пять лучших масел для борьбы с прыщами и улучшения состояния кожи
Народные методы борьбы с тлёй: используем перец и другие средства
Глава Польши устроил демарш на климатическом саммите в Баку
Американцы считают русских слишком суеверными и боятся их
Как авто и злополучный шёлковый шарф привели к гибели самой известной танцовщицы начала 20 века

Мир может встать в очередь за российским газом из-за США

1:15
Экономика

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны, зависящие от американского сжиженного природного газа (СПГ), столкнутся с серьёзными энергетическими проблемами, если США решат сократить его поставки.

Мир может встать в очередь за российским газом из-за США
Фото: Официальный сайт Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Вучич отметил, что из-за растущего внутреннего спроса и возможного ограничения экспорта, поставки американского СПГ могут резко сократиться уже через несколько лет, что заставит государства, ранее отвергавшие российский газ, вновь обратиться к России за энергоресурсами. Президент подчеркнул, что эта ситуация покажет зависимость стран от стабильного энергетического партнёрства и необходимость альтернативных поставок, особенно в условиях нарастающей энергетической нестабильности, сообщает РБК.

Вучич также напомнил, что администрация Байдена уже предпринимала шаги по ограничению экспорта энергоносителей, что только усилило неопределённость в международных энергетических кругах. Он подчеркнул, что при реализации подобного сценария перед Россией может выстроиться очередь из стран, стремящихся возобновить доступ к её газовым поставкам, несмотря на ранее введённые санкции и ограничения.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Садоводство, цветоводство
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить Аудио 
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Авиация
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры Аудио 
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого
Туризм
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого Аудио 
Популярное
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?

Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Какие авто ржавеют быстрее всех
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Последние материалы
Как обновить интерьер без ремонта и вложений
Несложный рецепт мягкой и сочной утиной грудки, которую ваши гости точно не забудут
Мир может встать в очередь за российским газом из-за США
В США высказались об амбициозной цели российского ВПК
В России сообщили, когда Александр Овечкин побьёт рекорд Гретцки
Китай выпустил первого робота-спасателя для патрулирования рек
Пять лучших масел для борьбы с прыщами и улучшения состояния кожи
Народные методы борьбы с тлёй: используем перец и другие средства
Глава Польши устроил демарш на климатическом саммите в Баку
Американцы считают русских слишком суеверными и боятся их
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.