Никак не успокоятся: США внесли в черный список более 100 компаний из России и Китая

США расширили список экспортного контроля, включив в него более 60 юридических лиц из России, 42 организации из Китая и 11 из Ирана.
Министерство торговли США рассматривает 48 российских компаний как "конечных потребителей продукции военного назначения" в России и Белоруссии.
В список также попали шесть юридических лиц, которые, как утверждают, связаны с поставками или участием в программах по производству беспилотных летательных аппаратов.
Дополнительно, несколько компаний обвиняются в поставках в Россию технологий американского происхождения.
Ранее Министерство торговли США уже включало в черные списки три организации из России, шесть из Китая и две из ОАЭ.
Министерство торговли США (англ. the United States Department of Commerce) — один из исполнительных департаментов США. C 3 марта 2021 года министром является Джина Раймондо.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.