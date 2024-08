Никак не успокоятся: США внесли в черный список более 100 компаний из России и Китая

США расширили черный список, включив в него компании из России и Китая

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

США расширили список экспортного контроля, включив в него более 60 юридических лиц из России, 42 организации из Китая и 11 из Ирана.

Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus, PDM

Министерство торговли США рассматривает 48 российских компаний как "конечных потребителей продукции военного назначения" в России и Белоруссии.

В список также попали шесть юридических лиц, которые, как утверждают, связаны с поставками или участием в программах по производству беспилотных летательных аппаратов.

Дополнительно, несколько компаний обвиняются в поставках в Россию технологий американского происхождения.

Ранее Министерство торговли США уже включало в черные списки три организации из России, шесть из Китая и две из ОАЭ.

Уточнения

Министерство торговли США (англ. the United States Department of Commerce) — один из исполнительных департаментов США. C 3 марта 2021 года министром является Джина Раймондо.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.