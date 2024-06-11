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Уровень платежеспособности финнов продолжает снижаться из-за роста безработицы

Потребителям в Финляндии всё труднее оплачивать свои счета

1:04
Экономика

Как сообщает EADaily, в скором времени жителям Финляндии будет всё сложнее оплачивать свои счета.

Потребителям в Финляндии всё труднее оплачивать свои счета
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным шведского агентство по взысканию долгов Intrum, которое является лидером в сфере управления кредитами на 20 рынках Европы, с начала 2024 года платежеспособность как у финских потребителей, так и у компаний значительно снизилась.

Судя по данным по сбору задолженностей, всё больше счетов требует напоминаний или дополнительных мер по взысканию.

Прогнозируется, что в ближайшее время большее число жителей североевропейской страны столкнётся с трудностями при оплате счетов, предупреждают в Intrum.

Согласно исследованию способов оплаты, примерно пятая часть финнов считает, что им придётся оставить свои счета неоплаченными.

Уровень платежеспособности физических лиц в Финляндии продолжает снижаться из-за роста стоимости жизни, уровня безработицы и случаев банкротств, подчеркивает Yle.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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