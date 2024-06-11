Уровень платежеспособности финнов продолжает снижаться из-за роста безработицы

Как сообщает EADaily, в скором времени жителям Финляндии будет всё сложнее оплачивать свои счета.
По данным шведского агентство по взысканию долгов Intrum, которое является лидером в сфере управления кредитами на 20 рынках Европы, с начала 2024 года платежеспособность как у финских потребителей, так и у компаний значительно снизилась.
Судя по данным по сбору задолженностей, всё больше счетов требует напоминаний или дополнительных мер по взысканию.
Прогнозируется, что в ближайшее время большее число жителей североевропейской страны столкнётся с трудностями при оплате счетов, предупреждают в Intrum.
Согласно исследованию способов оплаты, примерно пятая часть финнов считает, что им придётся оставить свои счета неоплаченными.
Уровень платежеспособности физических лиц в Финляндии продолжает снижаться из-за роста стоимости жизни, уровня безработицы и случаев банкротств, подчеркивает Yle.
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