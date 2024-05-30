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Какая семья в России считается обеспеченной и каковы источники ее доходов

Россияне перечислили способы увеличения доходов семьи

1:41
Экономика

Российские семьи с гармоничным материальным достатком получают доходы сразу из нескольких источников. Это следует из исследования, проведенного ВШЭ. Для 69% — это зарплата от основной работы. На втором месте — проценты по вкладам (54%). 

Россияне перечислили способы увеличения доходов семьи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Заработок от собственного бизнеса актуален для 48%. Следующим источником являются доходы от сдачи имущества в аренду (30%) и от ценных бумаг (30%). Трансферты (выплаты и пособия от государства или частных лиц) составляют только четверть доходов таких домохозяйств, как отмечают эксперты. Семьи считаются обеспеченными, по данным ВШЭ, если их совокупный доход превышает 101 тыс. рублей. При этом средний доход достиг отметки в 227 тыс. рублей.

Что касается индивидуальных источников доходов россиян, то основной доход приходит от работы по найму (61%) и собственного бизнеса (28%). Более половины опрошенных, а именно 56%, отметили, что их возможности зарабатывать не изменились за последние годы, в то время как 31% заявили, что ситуация улучшилась.

Таким образом, доходы семьи с достатком идеально покрывают все расходы на жизнь: питание, одежду, жилье, медицинское обслуживание и образование. Этот доход позволяет семье жить достойно, без лишних финансовых забот. Кроме того, обеспеченные семьи могут также позволить себе регулярные отдых и мероприятия развлекательного характера.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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