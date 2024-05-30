Россия и Таиланд ведут переговоры о приеме карты российской платежной системы "Мир"

РФ и Таиланд ведут переговоры о приеме карт "Мир"

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Таиланд ведут переговоры о внедрении карты российской платежной системы "Мир", как сообщили "Известиям" в российском посольстве в Таиланде.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Однако точные сроки реализации пока не установлены. Эксперты считают, что в ближайшее время эта возможность вряд ли будет реализована из-за серьёзного санкционного давления со стороны Запада, которого опасается и Бангкок.

В настоящее время в Таиланде картой "Мир" можно расплачиваться только локально, через эквайринговые системы третьих платежных систем.

Москва и Бангкок провели значительную работу по переговорам и техническим аспектам внедрения платежной системы "Мир", но окончательное решение остается за правительством Таиланда, отметил в интервью "Известиям" представитель Национального координационного центра международного делового сотрудничества (НКЦ) в Таиланде Айсон Анурак.