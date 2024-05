Глобальная амбиция: японский бизнес в условиях китайско-американской напряжённости

Your browser does not support the audio element.

Начиная с 1980-х годов, японский бизнес вызывал много ажиотажа. Прибыль японских компаний удвоилась за последнее десятилетие, пишет The Economist.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository