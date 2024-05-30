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Глобальная амбиция: японский бизнес в условиях китайско-американской напряжённости

The Economist: японский бизнес застрял между США и КНР

1:31
Экономика

Начиная с 1980-х годов, японский бизнес вызывал много ажиотажа. Прибыль японских компаний удвоилась за последнее десятилетие, пишет The Economist.

The Economist: японский бизнес застрял между США и КНР
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Они отдают своим владельцам в два раза больше денег в виде дивидендов и обратного выкупа акций, чем десять лет назад.

Во многом этот успех отражает трансформацию Japan Inc, произошедшую за последние 35 лет. Столкнувшись с экономическим застоем внутри страны, вызванным крахом фондового рынка и старением населения, промышленные гиганты Японии провели последние несколько десятилетий в поисках роста за рубежом.

Два рынка сыграли центральную роль в этой волне глобальной экспансии: Америка и Китай. Америка уже давно является крупнейшим направлением для японских производителей. В последние годы Китай занимает всё большую долю в бизнесе.

В целом более половины всех продаж зарубежных дочерних компаний японских фирм приходится на ту или иную из двух сверхдержав. Поэтому японские руководители по понятным причинам с трепетом относятся к усиливающемуся китайско-американскому соперничеству.

Некоторые компании, похоже, готовы встать на сторону Америки. Некоторые из них переносят производство из Китая, часто в Юго-Восточную Азию, пытаясь диверсифицировать свои цепочки поставок и успокоить клиентов, обеспокоенных геополитическими рисками.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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