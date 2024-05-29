Стратегическое Партнерство: Владимир Путин объяснил интерес к сотрудничеству с Узбекистаном

Президент РФ Владимир Путин заявил, что значительный объём российских инвестиций в Узбекистан и возможные двусторонние проекты связаны со стабильностью политической системы и условиями работы в стране, а также с интересами России.
Он отметил, что создан фонд для совместной работы на сумму 500 миллионов долларов, причем 400 миллионов приходится на российскую сторону. Президент объяснил, что это связано не с тем, что у России больше денег, а с тем, что у неё большие интересы в этой части Азии.
О сотрудничестве стран в рамках инвестиционного фонда для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане, стало известно в предыдущий день визита российского президента в страну.
По словам Путина, средства "выделены и подготовлены", а детали будут доработаны в ближайшие дни. Президент также уточнил, что объём товарооборота РФ и Узбекистана в прошлом году достиг 10 миллиардов долларов и в первом квартале 2024 года вырос еще почти на 20 процентов.
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