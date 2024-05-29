Стратегическое Партнерство: Владимир Путин объяснил интерес к сотрудничеству с Узбекистаном

Путин рассказал об инвестициях РФ в Узбекистан

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что значительный объём российских инвестиций в Узбекистан и возможные двусторонние проекты связаны со стабильностью политической системы и условиями работы в стране, а также с интересами России.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он отметил, что создан фонд для совместной работы на сумму 500 миллионов долларов, причем 400 миллионов приходится на российскую сторону. Президент объяснил, что это связано не с тем, что у России больше денег, а с тем, что у неё большие интересы в этой части Азии.

О сотрудничестве стран в рамках инвестиционного фонда для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане, стало известно в предыдущий день визита российского президента в страну.

По словам Путина, средства "выделены и подготовлены", а детали будут доработаны в ближайшие дни. Президент также уточнил, что объём товарооборота РФ и Узбекистана в прошлом году достиг 10 миллиардов долларов и в первом квартале 2024 года вырос еще почти на 20 процентов.