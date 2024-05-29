Центр ценовых индексов прогнозирует курс на уровне 91-92 рубля за доллар к концу июня

Спрогнозирован курс доллара к концу июня

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прогноз Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка предполагает, что российская валюта ослабнет до 91-92 рублей за доллар к концу июня.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти выводы основаны на данных ЦЦИ, представленных на презентации индекса цен на сырьевой экспорт.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко объясняет, что индекс сырьевых цен, который рассчитывает ЦЦИ, действует как предвестник курса рубля.

Он оценивает стоимость сырьевого экспорта России и объём валютных продаж крупнейших экспортеров. По словам Тарасенко, зная текущее значение индекса сырьевых цен, можно делать предположения о курсе рубля на 8-12 недель.

Траектория индекса указывает на возможное ослабление рубля в ближайшие недели. Мы ожидаем, что к концу июня при неизменных условиях рубль будет приближаться к отметке 91-92 рубля за доллар.