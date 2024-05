Минфин разработал новую шкалу НДФЛ

Министерство финансов Российской Федерации представило проект изменений, направленных на создание справедливой и сбалансированной налоговой системы. Планируется, что эта система начнёт действовать уже с 1 января 2025 года.

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия is licensed under public domain