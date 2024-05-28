Минфин разработал новую шкалу НДФЛ

Министерство финансов Российской Федерации представило проект изменений, направленных на создание справедливой и сбалансированной налоговой системы. Планируется, что эта система начнёт действовать уже с 1 января 2025 года.
Как отмечается в материалах Минфина, параметры новой налоговой системы были определены в результате широкого общественного обсуждения. Её цель — уменьшить неравенство в обществе и экономике, а также способствовать социально-экономическому развитию регионов.
Налоговая ставка составит от 6 до 22% в зависимости от размеров доходов. Повышение налогов затронет 6% налогоплательщиков.
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