Крупнейший в мире НПЗ из Индии перейдёт на рубли в сделке с "Роснефтью"

Крупнейший в мире НПЗ из Индии заключил контракт с "Роснефтью"

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Reliance Industries из Индии заключила с "Роснефтью" контракт на поставку не менее 3 млн баррелей нефти в месяц, за которые будет рассчитываться в рублях, сообщает EADaily.

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Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, переход на рублёвые платежи связан с призывом президента России Владимира Путина к торговым партнерам использовать альтернативные западной финансовой системе методы для облегчения торговли в условиях санкций США и Европы.

По данным Reuters, ожидается продление сокращения добычи нефти ОПЕК+, что сохранит цены на нефть на уровне выше $80 за баррель. В таких условиях крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод "Джамнагар" с мощностью около 70 млн тонн в год будет получать сырьё по сниженной цене.