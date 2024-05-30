После пожара на складе: Forbes назвал самого обедневшего российского миллиардера

Пожар на складе лишил основательницу Wildberries миллиардов рублей

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основательница популярного маркетплейса Wildberries, богатейшая женщина России по версии Forbes, Татьяна Бакальчук, оказалась среди десятки миллиардеров, чье состояние сократилось за прошедший год.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Снижение ее состояния на 16 процентов, до 7,4 миллиарда долларов, связывают с пожаром, который произошел на складе Wildberries в январе.

Эксперты оценивают ущерб для компании в десятки миллиардов рублей.

Пожар, случившийся 13 января на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, был успешно потушен, но привел к частичному обрушению здания. Предварительная причина пожара — неисправность проводки.