После пожара на складе: Forbes назвал самого обедневшего российского миллиардера

Основательница популярного маркетплейса Wildberries, богатейшая женщина России по версии Forbes, Татьяна Бакальчук, оказалась среди десятки миллиардеров, чье состояние сократилось за прошедший год.
Снижение ее состояния на 16 процентов, до 7,4 миллиарда долларов, связывают с пожаром, который произошел на складе Wildberries в январе.
Эксперты оценивают ущерб для компании в десятки миллиардов рублей.
Пожар, случившийся 13 января на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, был успешно потушен, но привел к частичному обрушению здания. Предварительная причина пожара — неисправность проводки.
Продюсер Иосиф Пригожин вступил в перепалку с подписчиками из-за комментария про Аллу Пугачёву.