Хотите стать миллионером? Эксперт рассказывает, как накопить на свои желания

Эксперт рассказала о привычках, способствующих накоплению средств

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый эксперт и специалист по семейному капиталу, Светлана Петрова, рассказала в беседе с "Мослентой" о финансовых привычках, способствующих накоплению средств.

Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В своих рекомендациях она отметила важность установления личных финансовых целей, особенно долгосрочных, чтобы сохранять мотивацию и придерживаться заданного плана.

Она советует избегать стремления к накоплению денег без конкретной цели, так как это может снизить мотивацию и отвлечь от основной цели.

Например, вместо простого желания сохранить определенную сумму, лучше поставить перед собой цель провести отпуск на море в пятизвездочном отеле.

Это позволит лучше мотивировать себя на откладывание средств, чем абстрактная идея просто накопить деньги.