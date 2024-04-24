Хотите стать миллионером? Эксперт рассказывает, как накопить на свои желания

Финансовый эксперт и специалист по семейному капиталу, Светлана Петрова, рассказала в беседе с "Мослентой" о финансовых привычках, способствующих накоплению средств.
В своих рекомендациях она отметила важность установления личных финансовых целей, особенно долгосрочных, чтобы сохранять мотивацию и придерживаться заданного плана.
Она советует избегать стремления к накоплению денег без конкретной цели, так как это может снизить мотивацию и отвлечь от основной цели.
Например, вместо простого желания сохранить определенную сумму, лучше поставить перед собой цель провести отпуск на море в пятизвездочном отеле.
Это позволит лучше мотивировать себя на откладывание средств, чем абстрактная идея просто накопить деньги.
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